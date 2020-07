Poco M2 Pro trình làng với sạc nhanh 33W, giá rẻ bất ngờ

Thứ Tư, ngày 08/07/2020 09:00 AM (GMT+7)

Poco vừa giới thiệu chiếc smartphone M2 Pro mới nhất của mình đi kèm rất nhiều tính năng vô cùng hấp dẫn.

Sản phẩm đi kèm chức năng sạc nhanh 33W cho thỏi pin 5.000 mAh cũng như một mức giá rẻ bất ngờ khi nhìn vào các thông số kỹ thuật và tính năng của nó.

Về cơ bản, Poco M2 Pro giống hệt với smartphone Redmi Note 9 Pro mà công ty mẹ Xiaomi phát hành tại Ấn Độ và bán ra trên toàn cầu với tên Redmi Note 9S. Nó có cùng thiết kế chung và chip Snapdragon 720G, thiết lập bốn camera với cảm biến chính 48 MP kết hợp các cảm biến siêu rộng 8 MP, cảm biến macro 5 MP và cảm biến độ sâu 2 MP.

Điện thoại sở hữu màn hình LCD 6,67 inch, trong khi máy quét dấu vân tay ở cạnh bên. Màn hình có một lỗ đục cho camera selfie 16 MP. Poco cũng quảng cáo M2 Pro đi kèm khả năng chống nước, ngay cả khi nó không có xếp hạng IP chính thức.

Poco M2 Pro có ba màu Out Of The Blue, Green & Greener, và Two Shades of Black. Có ba mức giá được áp dụng cho các biến thể bộ nhớ khác nhau, gồm 4/64 GB (185 USD); 6/64 GB (200 USD); và 6/128 GB (225 USD).

Sản phẩm sẽ chính thức lên kệ tại Ấn Độ vào thứ Ba tuần tới (14/7) và độc quyền trên Flipkart.

Nguồn: http://danviet.vn/poco-m2-pro-trinh-lang-voi-sac-nhanh-33w-gia-re-bat-ngo-502020878582236.htm