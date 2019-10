Panasonic tung tủ lạnh có thể diệt khuẩn bằng tia UV và tinh thể bạc

Thứ Sáu, ngày 11/10/2019 13:30 PM (GMT+7)

Panasonic vừa ra mắt giải pháp diệt khuẩn mới với công nghệ BlueAg được ứng dụng trên những dòng sản phẩm tủ lạnh và máy giặt mới của hãng. Công nghệ này được cải tiến với sự kết hợp giữa ánh sáng xanh (trên tủ lạnh) hoặc tia UV (trên máy giặt) cùng các ion bạc tăng khả năng ức chế và tiêu diệt tới 99,99% vi khuẩn.

Máy giặt và tủ lạnh của Panasonic có tính năng diệt khuẩn bằng tinh thể bạc.

Cụ thể, trong tủ lạnh, công nghệ diệt khuẩn BlueAg mới sử dụng ánh sáng xanh từ đèn LED kích hoạt bề mặt bạc trên lưới lọc Ag tạo ra các gốc tự do Hydroxyl OH. Các gốc OH sẽ bám dính và hấp thụ Hydro của vi khuẩn, sau đó tạo thành nước rồi tiêu diệt vi khuẩn tại lưới lọc.

Bên cạnh đó, tính năng lấy nước ngoài trên tủ lạnh Panasonic cũng được quảng cáo là đã cải tiến về thiết kế và vật liệu để tăng cường hiệu quả kháng khuẩn. Ngăn chứa nước có cấu trúc kín, làm từ vật liệu kháng khuẩn tích hợp bộ lọc carbon giúp giảm mùi khó chịu, đảm bảo nước sử dụng trong lành, sạch khuẩn.

Đối với sản phẩm máy giặt cửa trước của Panasonic, công nghệ BlueAg cũng giúp diệt khuẩn bằng sự kết hợp của ion bạc và tia UV - tia cực tím trong ánh nắng mặt trời mà không cần sử dụng nước nóng. Các tinh thể bạc nằm trong khoang Ag, phía sau khay đựng bột giặt, sẽ theo luồng nước được đưa xuống lồng giặt. Tia UV kích hoạt tinh thể bạc tạo thành các gốc OH tương tự như hoạt động trên tủ lạnh, tăng cường khả năng tiêu diệt tới 99,99% vi khuẩn trên sợi vải.