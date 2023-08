OnePlus trình làng siêu phẩm Ace 2 Pro phá đảo phân khúc

Mẫu smartphone mới là chiếc điện thoại đầu tiên trên thế giới có giải pháp làm mát gần 10.000 mm2 nhờ thiết kế mới của buồng hơi do OnePlus phát triển.

OnePlus Ace 2 Pro có giá từ 9,82 triệu đồng.

Ở mặt trước của Ace 2 Pro là màn hình AMOLED 6,74 inch với độ phân giải 2772 x 1240 pixel, 10 bit, tốc độ làm mới 120 Hz và có thể đạt độ sáng 1.600 nits trong một số tình huống nhất định. Nó cũng đi kèm với gam màu 100% DCI-P3 và 100% sRGB, tính năng Always On Display và tỷ lệ màn hình so với thân máy là 93,9%.

Nhờ chip Snapdragon 8 Gen 2, điện thoại được tăng tốc CPU và GPU với mức tiêu thụ điện năng thấp, đồng thời kết hợp với RAM LPDDR5X và bộ nhớ lưu trữ UFS 4.0 được kết hợp lại với nhau để mang đến 3 tùy chọn cấu hình.

Hệ thống buồng hơi của Ace 2 Pro giờ đây đi kèm với tản nhiệt tuần hoàn kép giúp tăng tổng diện tích lên 9.140 mm2. Điều này bao gồm nhiều lớp than chì và gel nhiệt - cả hai đều là vật liệu siêu dẫn cho phép nhiệt phân tán nhanh hơn và không làm quá nóng các bộ phận bên trong thiết bị.

Phiên bản Genshin Impact.

Toàn bộ Ace 2 Pro được bọc bằng kim loại để làm ăng-ten, với ít nhất 15 thành phần khác nhau có thể hoạt động như một ăng-ten và cũng có một số cải tiến phần mềm để nâng cao độ ổn định của Wi-Fi. Ngoài ra, điện thoại cũng đi kèm ít nhất 100 trò chơi hỗ trợ tốc độ làm mới 120 Hz.

Về hệ thống camera, Ace 2 Pro trang bị cụm ba camera ở mặt sau với cảm biến chính 50 MP (PDAF và OIS), cảm biến cực rộng 8 MP và cảm biến macro 2 MP. Mặt trước của điện thoại là cảm biến 16 MP với khẩu độ f/2.4 từ Samsung.

Ace 2 Pro mang đến khả năng sạc nhanh 150W cho phép sạc pin từ 0-100% chỉ trong 17 phút với bộ sạc độc quyền SuperVOOC, và điện thoại cũng có thể bằng bất kỳ bộ sạc PD nào ở mức 45W. Ace 2 Pro có chip quản lý năng lượng SuperVOOC S giúp kiểm soát màn hình, tốc độ sạc và nhiệt độ, đồng thời bảo đảm “bảo vệ sạc lâu dài”. Hệ điều hành của điện thoại là Color OS 3.1 dựa trên Android 13.

Cấu hình mạnh mẽ để chiến game.

Cuối cùng, Ace 2 Pro cung cấp 2 màu Xanh cực quang và Xám titan. Người dùng có thể chọn cấu hình 12/256 GB với giá 410 USD (9,82 triệu đồng), 16/512 GB với giá 465 USD (11,13 triệu đồng) và 24 GB/1 TB với giá 550 USD (13,17 triệu đồng).

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]