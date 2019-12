Nokia 1.3 đạt chứng nhận Bluetooth SIG, giá sẽ cực hấp dẫn?

Thứ Năm, ngày 26/12/2019 06:00 AM (GMT+7)

Khi các nhà sản xuất smartphone đối thủ đang tập trung vào điện thoại cao cấp thì HMD Global có vẻ có một kế hoạch khác.

Sự kiện:

Mặc dù HMD đã ra mắt một số điện thoại cao cấp trong thời gian qua nhưng công ty vẫn tiếp tục phát triển nhiều smartphone giá rẻ mang thương hiệu Nokia. Sau khi ra mắt Nokia 2.3 - bản kế nhiệm của Nokia 2.2 - nhà sản xuất này cũng đang phát triển một smartphone Nokia giá rẻ khác có thể mang tên Nokia 1.3 sau khi thông tin về sản xuất xuất hiện trên internet với số model TA-1213 và đạt chứng nhận Bluetooth SIG mới đây.

Dựa vào danh sách cho thấy thiết bị được trang bị chip Snapdragon 2xx bên trong và có thể là phiên bản Snapdragon 215. Hơn nữa, thiết bị được liệt kê có Bluetooth 4.2 để kết nối. Dựa vào chip, smartphone mới của Nokia có thể là một sản phẩm giá rẻ tương tự như Nokia C1 chạy Android Go và Nokia 2.3. Do mang tên gọi Nokia 1.3 nên sản phẩm có thể là bản kế nhiệm của Nokia 1 Plus.

Báo cáo không cung cấp bất cứ điều gì khác về smartphone. Vì đây là điện thoại giá rẻ và hiện đã nhận được chứng nhận Bluetooth SIG nên sẽ sớm có thông tin về điện thoại trong tương lai không xa.

Quay trở lại với Nokia C1, chiếc điện thoại giá rẻ này dự kiến sẽ trang bị RAM 1 GB và bộ nhớ trong 16 GB, kết hợp chip lõi tứ MediaTek. Máy sử dụng màn hình IPS LCD 5,45 inch độ phân giải 960 x 480 pixel, máy ảnh 5 MP ở mặt sau và mặt trước, pin 2.500 mAh và chạy Android 9.0 dựa trên nền tảng Android Go.

