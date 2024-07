Những yếu tố cần cần đảm bảo khi mua smartphone giá rẻ

Trong khi việc tìm kiếm smartphone cao cấp tương đối dễ dàng vì hầu như bất kỳ lựa chọn nào cũng có giá trị thì chọn một thiết bị giá rẻ phức tạp hơn nhiều. Dưới đây là ba điều cần phải đảm bảo.

Ưu tiên Android Go

Bất kỳ ai đang tìm kiếm một chiếc điện thoại giá rẻ đều sẽ từ bỏ chiếc điện thoại tốt nhất, có thể là do ngân sách hoặc đơn giản là không muốn hoặc không cần bất cứ thứ gì khác. Android Go mang đến các dịch vụ của Google và thường xuyên cập nhật chúng, do đó việc sở hữu một sản phẩm như vậy rất hữu ích.

Android Go và các ứng dụng Go hoạt động khá nhẹ.

Android Go là sự thay thế cho Android One, một phiên bản Android đơn giản hóa với các ứng dụng nhẹ như Google Go, Google Maps Go hoặc YouTube Go. Đây là những ứng dụng mang lại nhiều thứ quan trọng nhất, loại bỏ một số chức năng không cần thiết hoặc những chức năng yêu cầu phần cứng mạnh hơn.

Không thể phủ nhận rằng Android Go thiếu nhiều tùy chọn tùy chỉnh nhưng mọi thứ đều hoạt động trơn tru, rất cần cho một smartphone giá rẻ vốn hạn chế ngân sách.

May mắn là ngày càng nhiều nhà sản xuất lựa chọn Android Go cho các mẫu điện thoại giá rẻ của họ, như Xiaomi, Realm hay Nokia. Tuy nhiên, không phải tất cả smartphone giá rẻ của họ đều cung cấp Android Go, đó là lý do quan trọng cần phải chú ý.

RAM 4 GB là tối thiểu

4 GB bộ nhớ RAM được xem là tiêu chuẩn cho nhiều điện thoại, mặc dù các trải nghiệm cho thấy nó không đủ để quản lý tài nguyên phần mềm một cách thành thạo. Nhưng khi kết hợp với Android Go, đó là một cặp đôi hoàn hảo.

RAM cũng là yếu tố nên xem xét khi mua sắm.

Dường như không có smartphone Android Go nào có dung lượng RAM cao hơn 4 GB, nhưng lại có quá nhiều smartphone Android Go có RAM thấp hơn, như 3 GB hoặc thậm chí là 2 GB, nhưng việc đảm bảo có RAM 4 GB là rất cần thiết để điện thoại có thể chạy ổn.

Cổng USB-C và sạc cao hơn 10W

Với việc Liên minh Châu Âu gần đây đã yêu cầu tất cả smartphone phải có USB-C ở Châu Âu đã khiến các nhà sản xuất hướng đến việc xem USB-C là kết nối tiêu chuẩn trên smartphone của họ. Một Apple luôn sử dụng chuẩn riêng cũng phải chuyển từ Lightning sang USB-C, và các nhà sản xuất Android càng không có lý do nào để chuẩn hóa USB-C trong phạm vi smartphone giá rẻ.

Thiết bị cần hỗ trợ sạc nhanh 25-30W qua USB-C.

Dẫu vậy, vẫn có nhiều nhà sản xuất tiếp tục tích hợp microUSB trên smartphone giá rẻ, đặc biệt các mẫu đời cũ. Do đó, nếu định mua smartphone giá rẻ khoảng 2022 trở về trước, hãy kiểm tra xem nó có USB-C hay không. Nếu sử dụng chuẩn microUSB lỗi thời và kém phổ biến, mất đi tính linh hoạt, tốc độ truyền dữ liệu và tốc độ sạc kém thì hãy tránh xa.

Ngoài ra, mặc dù còn có các mẫu triển khai USB-C nhưng theo tiêu chuẩn hạn chế ngăn không cho sạc nhanh hơn 10 W. Nếu sản phẩm đó có pin dung lượng khoảng 5.000 mAh, việc sạc là rất chậm, có thể mất trên 2 giờ. Nếu sạc vào ban đêm, điều đó không thành vấn đề, nhưng nếu đang vội, điều đó có thể là một vấn đề. Tốt nhất nên chọn mức sạc 25-30W.

