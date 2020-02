Những sản phẩm 2019 của Apple phải cố mua trong năm nay

Apple ra mắt rất nhiều sản phẩm mới trong năm 2019, trong đó có một vài thiết bị mà nhiều người có thể cố gắng mua bằng được trong năm 2020 này.

2019 được xem là năm mà Apple đã bắt đầu chú ý đến phản hồi của khách hàng, từ đó mang đến những gì mà họ muốn. Với rất nhiều sản phẩm, liệu bạn sẽ định tích cóp mua thiết bị nào trong năm nay?

AirPods 2

Ra mắt tháng 3, AirPods 2 vẫn giữ nguyên thiết kế và chất lượng âm thanh như AirPods gốc nhưng có cải tiến thời lượng pin và độ trễ. Nhờ chip H1, AirPods 2 cung cấp thời gian đàm thoại nhiều hơn 50% và độ trễ giảm đáng kể, có tác động lớn đến khả năng sử dụng.

Cải tiến MacBook Pro 13 inch và 15 inch

Hiệu suất các mẫu này tốt hơn nhiều so với tiền nhiệm của nó. MacBook Pro 15 inch 2019 đi kèm CPU Core i9 với 8 lõi đầu tiên cho hiệu suất cải thiện 40% và khắc phục các giải pháp nhiệt tốt hơn. Sản phẩm cũng cải tiến về thông số kỹ thuật khi phiên bản cơ bản đi kèm CPU lõi tứ, cải thiện hiệu suất đến 50%.

Vấn đề duy nhất ở các phiên bản này chính là bàn phím butterfly có độ tin cậy kém vẫn còn được duy trì.

Watch Series 5

Watch Series 5 không mang lại nhiều khác biệt đáng kể so với Watch Series 4 - vốn có những nâng cấp mạnh mẽ trước đó. Trên thực tế, sản phẩm thậm chí còn có chung phần cứng với Watch Series 4. Sự bổ sung duy nhất là màn hình luôn bật (Always On) mà người dùng mong chờ từ rất lâu.

AirPods Pro

Đây là phiên bản AirPods mà rất nhiều người dùng mong chờ, cung cấp mọi thứ mà AirPods không có: loại bỏ tiếng ồn chủ động, chống mồ hôi và chất lượng âm thanh vượt trội. Có giá 6,45 triệu đồng khá cao, tuy nhiên với các tính năng cải tiến này, không có gì ngạc nhiên khi người dùng đổ xô đi mua AirPods Pro.

iPhone 11 Pro

Apple đã tinh chỉnh thiết kế, cải thiện hiệu suất máy ảnh đồng thời bổ sung cảm biến camera mới, tăng hiệu suất và thời lượng pin, thêm màu mới… Thoạt nhìn, dòng iPhone 11 Pro không mang lại điều gì mới mẻ hay sáng tạo quá lớn. Nhưng khi kết hợp tất cả những thay đổi, dòng iPhone 11 Pro đã cung cấp mọi thứ mà người dùng muốn từ smartphone của họ vào năm 2019.

Hiệu năng máy ảnh cạnh tranh với các đối thủ Android hàng đầu và thậm chí vượt quá mong đợi trong nhiều tình huống, đặc biệt khi quay video. Thời lượng pin cũng khá ấn tượng mà không có thiết bị Android cao cấp nào đạt được chứ không nói là đánh bại. Apple thậm chí còn cung cấp kèm củ sạc nhanh 18W để sạc pin điện thoại từ 0 tới 50% chỉ trong 30 phút.

iPhone 11

Phiên bản giá rẻ nhất của dòng iPhone năm 2019 mang đến phần cứng tốt hơn, máy ảnh cải tiến, bổ sung camera góc siêu rộng, thời lượng pin lâu hơn, chip nhanh hơn khi so sánh với iPhone XR. Giá khởi điểm của iPhone 11 thậm chí còn thấp hơn iPhone XR khiến nó trở thành lựa chọn thu hút rất nhiều người dùng trên toàn thế giới.

MacBook Pro 16 inch

Sản phẩm thay thế MacBook Pro 15 inch và mang lại một số thay đổi lớn, giúp máy có màn hình 16 inch dù vẫn giữ nguyên thiết kế bên ngoài. Điều này nhờ viền mỏng bao quanh giúp mang lại một cái nhìn và cảm giác hiện đại. Apple cũng làm cho thiết bị dày hơn và nặng hơn để nâng dung lượng pin lên mức tốt nhất.

Công ty cũng thiết kế lại hệ thống tản nhiệt, giúp hiệu năng tốt hơn MacBook Pro 15 inch mặc dù trang bị cùng CPU. Máy hoạt động tốt hơn và hệ thống 6 loa vượt trội so với những gì mà một máy tính xách tay thông thường có thể mang lại, đặc biệt là loa trầm triệt tiêu lực để loại bỏ các rung động.

Một điều quan trọng không kém là MacBook Pro 16 inch đánh dấu sự trở lại của bàn phím scissor thay vì butterfly kém cỏi. Bàn phím mới đáng tin cậy hơn và thu hút rất nhiều người nhờ khả năng di chuyển và âm thanh mà nó tạo ra khi gõ.

Mac Pro và Pro Display XDR

Cỗ máy Mac Pro được làm mới sau rất nhiều năm mọi người phải làm việc với một chiếc thùng rác, mang đến những giá trị tuyệt vời cho mọi người. Dù giá bán rất đắt nhưng đó là một sản phẩm đầy sáng tạo và vô cùng đẹp mắt.

Không chỉ thiết kế đẹp mắt, Mac Pro còn có cấu hình phần cứng ấn tượng với lựa chọn cao nhất đi kèm CPU Intel 28 lõi, RAM 1,5 TB, SSD 8 TB và GPU Radeon kép. Điều này giúp nó đáp ứng tối đa yêu cầu của những nhà sáng tạo video và cải thiện mạnh mẽ quy trình làm việc.

Trong khi đó, Pro Display XDR là sự bổ sung hoàn hảo cho Mac Pro với thiết kế đẹp, độ phân giải 6K, độ sáng 1.200 nits và độ chính xác màu sắc hoàn hảo. Giá đỡ của nó (mua riêng) cũng được đánh giá tốt nhất trên thị trường.

