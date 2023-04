Những điều khiến smartphone cao cấp ngày càng tệ hơn

Các công ty đã phải loại bỏ vô số ý tưởng, khái niệm và thiết kế do các chiến lược khác nhau. Trong số này, có những thứ từng là rất thân thiện với người dùng nhưng đã không còn tồn tại, khiến nhiều người nghĩ smartphone đang ngày càng trở nên tồi tệ.

Loại bỏ jack âm thanh

Việc loại bỏ jack âm thanh có lẽ là điều đáng buồn nhất trong danh sách. Đối với nhiều người, thiếu jack cắm tai nghe là một sự thất bại khi mua một điện thoại mới, đặc biệt với người đam mê nghe nhạc khi biết rằng loại jack cắm này ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh ra sao.

Jack âm thanh gần như đã biến mất trên smartphone cao cấp.

Dĩ nhiên người dùng có thể sử dụng bộ chuyển đổi để nhận được kết quả tương tự, nhưng việc thiếu jack cắm chuyên dụng sẽ gây thêm bất tiện không cần thiết, chẳng hạn không thể vừa sạc điện thoại vừa nghe nhạc trừ khi sử dụng các bộ chuyển đổi 2 trong 1.

Thiếu bộ sạc trong hộp

Giống như jack âm thanh, Apple cũng ngừng cung cấp bộ sạc trong hộp. Công ty tuyên bố động thái này là hợp lý vì người dùng có thể đã có bộ sạc ở nhà nên không cần thêm bộ sạc nào nữa, giúp giảm rác thải điện tử và tốt hơn cho môi trường.

Người dùng phải mua bộ sạc riêng hoặc tái sử dụng bộ sạc cũ.

Vấn đề là, bộ sạc cung cấp trong hộp hầu như luôn là bộ sạc tốt nhất cho điện thoại vì nó được thiết kế riêng cho kiểu máy đó; có thể không đáp ứng khả năng hỗ trợ sạc tối đa khiến người dùng phải mua bộ sạc ngoài và dẫn đến việc tạo ra nhiều khí thải carbon và rác thải điện tử hơn.

Thiếu khe cắm microSD

Khe cắm microSD và khay thẻ SIM từng là tiêu chuẩn, mang đến tính hữu ích và thuận tiện. Nhưng gần đây, các smartphone Android hàng đầu đã loại bỏ khe cắm microSD để có thêm không gian bên trong thân điện thoại cho các thành phần khác.

Ngày càng nhiều smartphone cao cấp tạm biệt với khe cắm thẻ microSD.

Đối với hầu hết mọi người, bộ nhớ trong 128 GB là đủ nên khe cắm thẻ nhớ microSD sẽ không cần thiết. Tuy nhiên, nếu là người chơi các game đòi hỏi khắt khe hoặc tải xuống phim hoặc chương trình, điều đó không xảy ra. Lúc này, tổng dung lượng lưu trữ 256 GB là lựa chọn an toàn hơn. Vấn đề là, bộ nhớ trong đắt hơn nhiều so với bộ nhớ ngoài, điều này thật tệ.

Loại bỏ tai nghe có dây trong hộp

Bên cạnh bộ sạc, các công ty cũng loại bỏ tai nghe có dây trong hộp. Đó là điều chưa từng xảy ra trong ngành công nghệ cho đến năm 2020 khi Apple loại bỏ chúng khỏi hộp đựng iPhone 12. Đối với người dùng Samsung, xu hướng này đặc biệt khó chịu vì điều đó có nghĩa là họ sẽ không còn nhận được tai nghe điều chỉnh AKG trên điện thoại Galaxy hàng đầu của mình nữa.

Tai nghe có dây thậm chí cũng bị loại bỏ.

Nhưng chiến lược này đã trở thành chủ đạo vì nó mang lại lợi nhuận và tiết kiệm chi phí. Thêm vào đó, với sự gia tăng của tai nghe không dây, tai nghe có dây đang mất dần sức hấp dẫn.

Pin không thể tháo rời

Trong thực tế, điều này đã xảy ra từ rất lâu. Trong khi iPhone chưa bao giờ có pin rời, Samsung đã loại bỏ chúng vào năm 2015 khi ra mắt Galaxy S6. Điều này bắt nguồn từ một số lý do: an toàn cho người dùng, chống thấm nước và công thái học.

Pin tháo rời chỉ còn là khái niệm xa vời.

Pin smartphone ngày nay đã khá lớn so với trước đây, vì vậy việc để người dùng mở điện thoại và loay hoay với cục pin lớn là không an toàn. Hãy nhớ pin trên Galaxy Note7, mang theo cục pin như vậy bên mình thực sự rất nguy hiểm. Vì vậy, niêm phong pin là quyết định đúng đắn. Làm như vậy cũng giúp chống thấm nước tốt hơn và làm theiets bị mỏng hơn do các công ty có thể lắp các bộ phận bên trong chặt chẽ hơn. Thật không may, điều này cũng có nghĩa là điện thoại của bạn sẽ khó sửa chữa hơn trước đây.

Bất chấp những vấn đề trên, sự phát triển của smartphone vẫn luôn cần được ưu tiên. Vì sự tiến bộ, chắc chắn phải có những sự hy sinh. Tuy nhiên, trong khi một số thay đổi như pin liền khối là phù hợp thì có những điều được đưa ra chỉ nhằm mục đích phục vụ chiến lược kinh doanh hơn là tiến bộ công nghệ.

