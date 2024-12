Những dấu hiệu cho thấy người dùng cần mua máy giặt mới

Nếu nhận thấy máy giặt không hoạt động hiệu quả như trước, có thể đã đến lúc người dùng nên xem xét việc nâng cấp lên một thiết bị mới. Một máy giặt bị lỗi không chỉ khiến quần áo bẩn mà còn có thể gây mùi khó chịu hoặc làm tăng hóa đơn tiền điện nước.

Trong một số trường hợp, giải pháp có thể đơn giản chỉ là vệ sinh máy giặt để bảo trì. Nhưng nếu mọi thứ không mang lại hiệu quả, có những dấu hiệu mà người dùng cần nghĩ đến việc mua máy mới.

Máy phát ra tiếng ồn lớn

Nếu máy giặt kêu to như máy bay sắp cất cánh, đây có thể là dấu hiệu của một vấn đề nghiêm trọng. Khi lồng giặt quay nhanh, tiếng ồn sẽ tăng lên, đặc biệt nếu máy không được cân bằng. Việc cho quá nhiều đồ vào máy có thể khiến lồng giặt bị áp lực và dẫn đến hỏng hóc theo thời gian. Nếu máy rung lắc và các biện pháp sửa chữa không hiệu quả, có thể đã đến lúc cần thay mới.

Quần áo không được giặt sạch

Không gì tệ hơn việc giặt quần áo mà chúng vẫn bẩn. Một nguyên nhân phổ biến là máy không thoát nước đúng cách để lại bụi bẩn hoặc cặn bẩn trong lồng giặt. Hãy thử làm sạch bộ lọc của máy vì có thể nó đã bị tắc. Nếu không tìm thấy bộ lọc hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng. Ngoài ra, khay đựng chất tẩy rửa bị tắc hoặc việc cho quá nhiều đồ vào máy cũng có thể là nguyên nhân. Nếu việc vệ sinh không hiệu quả, đó là dấu hiệu rõ ràng để cân nhắc mua máy mới.

Quần áo không khô

Nếu quần áo vẫn ẩm sau khi hoàn thành chu trình vắt, đây có thể là dấu hiệu cho thấy máy giặt đang gặp vấn đề. Nguyên nhân có thể do động cơ bị mòn khiến máy không đạt được tốc độ cần thiết để vắt khô quần áo. Một khả năng khác là hệ thống áp suất bị lỗi do tắc nghẽn. Nếu tình trạng này xảy ra thường xuyên và không thể khắc phục, người dùng có thể cần xem xét việc thay thế máy giặt.

Rò rỉ nước

Nếu thường xuyên phải lau vũng nước trên sàn nhà trong những ngày giặt giũ, đây là dấu hiệu cảnh báo về sự cố. Nguyên nhân có thể đơn giản là do kết nối ống nước bị lỏng. Hãy kiểm tra xem ống nước ở phía sau máy có bị lỏng do rung lắc hay không. Ngoài ra, rò rỉ cũng có thể do nước không thoát đúng cách, ống bị hỏng hoặc lồng giặt bị nứt. Trong trường hợp lồng giặt bị nứt, đây là vấn đề nghiêm trọng. Nếu thợ sửa chữa không thể khắc phục hoặc thay thế các bộ phận hỏng, người dùng có thể cần mua một máy giặt mới.

Mùi hôi khó chịu

Không ai muốn quần áo của mình có mùi hôi sau khi giặt. Mùi hôi thường xuất phát từ sự phát triển của nấm mốc bên trong máy giặt, do cặn bẩn, chất tẩy rửa và vi khuẩn tích tụ theo thời gian. Để ngăn ngừa tình trạng này, hãy lau sạch độ ẩm dư thừa sau mỗi chu trình giặt và giữ cửa máy mở nếu có thể. Người dùng cũng có thể vệ sinh máy giặt bằng cách chạy một chu trình giặt rỗng với giấm hoặc thuốc tẩy. Tuy nhiên, nếu mùi hôi vẫn còn sau khi vệ sinh thường xuyên, có thể đã đến lúc người dùng nên đầu tư vào một chiếc máy giặt mới.

Hóa đơn điện tăng cao

Nếu nhận thấy hóa đơn tiền điện đột ngột tăng cao, máy giặt có thể là nguyên nhân chính. Khi máy giặt hoạt động không hiệu quả hoặc tiêu tốn quá nhiều nước, chi phí vận hành sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Trong trường hợp máy không thể sửa chữa dễ dàng, việc đầu tư vào một chiếc máy mới sẽ giúp người dùng tiết kiệm chi phí hơn trong dài hạn. Ngoài ra cũng nên chú ý đến xếp hạng Energy Star của máy giặt vì điều này có thể giúp người dùng tiết kiệm tiền điện hàng tháng.

Thời điểm cần nâng cấp

Nếu máy giặt đã sử dụng hơn 10 năm, có lẽ đã đến lúc người dùng nên xem xét việc nâng cấp. Các mẫu máy giặt cũ thường không hiệu quả bằng những mẫu mới hơn và có thể gặp nhiều vấn đề hơn. Hơn nữa, máy giặt mới được trang bị nhiều tính năng tiên tiến như khả năng điều chỉnh lượng nước và chất tẩy rửa theo khối lượng quần áo trong mỗi chu kỳ. Những tính năng này không chỉ giúp chăm sóc quần áo tốt hơn mà còn tiết kiệm nước và giảm đáng kể hóa đơn tiền điện.