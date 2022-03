Những con số ấn tượng mà Xiaomi đạt được khiến các đối thủ nể phục

Theo báo cáo tài chính hàng năm của Xiaomi, công ty Trung Quốc đã có một năm 2021 với tăng trưởng kỷ lục.

Năm nay, doanh thu của công ty có trụ sở tại Bắc Kinh này đã tăng 33,5% và lợi nhuận ròng tăng đáng kinh ngạc 69,5% so với năm trước đó. Thị trường smartphone của Xiaomi hoạt động tốt, với 190,3 triệu chiếc được xuất xưởng trên toàn thế giới, tăng 30% so với năm 2020. 24 triệu chiếc trong số đó thuộc nhóm cao cấp, tăng 160% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng thu nhập từ việc bán smartphone trong năm 2021 của Xiaomi là 208,9 tỷ nhân dân tệ, tương đương mức tăng trưởng 37,2%. Một trong những nguyên nhân giúp Xiaomi đạt được điều này chính là doanh số ấn tượng mà dòng Redmi Note 11 đạt được.

Dấu ấn trên toàn thế giới của Xiaomi tiếp tục phát triển. Theo báo cáo tài chính, thị trường nước ngoài chiếm 163,6 tỷ nhân dân tệ, tăng 33,7% về giá trị so với năm 2020.

Trong số 62 quốc gia trên toàn cầu, Xiaomi nằm trong top 5 nhà sản xuất smartphone hàng đầu và 14 trong số đó, Xiaomi là thương hiệu smartphone bán chạy nhất.

Cũng trong thống kê tài chính mới nhất của công ty cho thấy, doanh thu hàng năm từ các thiết bị thông minh khác của Xiaomi đã tăng hơn 26% để đạt 85 tỷ nhân dân tệ vào năm 2021. Máy điều hòa không khí, tủ lạnh và máy giặt tăng 60% so với cùng kỳ năm ngoái.

Vào năm 2021, có 509 triệu người dùng MIUI hoạt động hàng tháng, tăng 28,4% so với năm 2020. Lĩnh vực này mang đến mức doanh thu tăng 42,3% khi đạt 18,1 tỷ nhân dân tệ nhờ quảng cáo trong giao diện người dùng.

