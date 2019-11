Người dùng sắp có cơ hội mua dòng điện thoại giá rẻ của Samsung dễ dàng hơn

Thứ Tư, ngày 13/11/2019 10:00 AM (GMT+7)

Mọi người sẽ không còn phải phụ thuộc vào các cửa hàng trực tuyến để mua những chiếc Galaxy M hấp dẫn từ Samsung.

Samsung đã giới thiệu dòng sản phẩm Galaxy M giá rẻ tại thị trường Ấn Độ và nhiều thị trường khác như là cách để lấy lại thị phần đã mất vào tay các nhà sản xuất giá rẻ trong vài quý vừa qua. Mặc dù được bán trên nhiều nhà bán lẻ trực tuyến cũng như trang web và cửa hàng trải nghiệm của riêng Samsung nhưng công ty vẫn còn chưa đưa sản phẩm đến các cửa hàng bán lẻ bên thứ ba.

Điều này khiến nhiều người cảm thấy khó chịu khi họ muốn có trải nghiệm thực sự mà không giới hạn ở cửa hàng của Samsung trước khi quyết định mua sắm. Nhưng mọi thứ sẽ sớm khắc phục vào năm sau khi gã khổng lồ Hàn Quốc đang lên kế hoạch thay đổi.

Báo cáo từ The Economic Times cho biết, rất nhiều nhà bán lẻ yêu cầu các nhà sản xuất lớn như Xiaomi, vivo, Oppo và Samsung, bắt đầu phối hợp với họ lần nữa sau khi doanh số bán hàng qua kênh bán lẻ đã giảm 30-40%. Tại Ấn Độ, các tổ chức nhà nước như All India Traders và All India Mobile Retailers Association đều bày tỏ lo ngại về việc các nhà bán lẻ trực tuyến định giá cạnh tranh, đặc biệt vào những ngày lễ lớn thúc giục người tiêu dùng mua sắm như 11/11 vừa qua.

Vì vậy, Samsung đang lên kế hoạch chuyển dòng sản phẩm Galaxy M đến các cửa hàng bán lẻ vào năm tới. Điều này hy vọng sẽ giúp thay đổi cục diện thương mại giữa mua sắm trực tuyến với cửa hàng bán lẻ, cho phép các nhà bán lẻ tăng doanh số bán smartphone tốt hơn.

Được biết, Samsung đang chuẩn bị cho sự ra mắt của các thành viên Galaxy M21, Galaxy M31 và Galaxy M41 với các chip mạnh hơn và camera chính tốt hơn, bao gồm cảm biến 64 MP có mặt trên một số điện thoại cao cấp.

