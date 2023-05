Nếu trung thành với điện thoại cũ, hãy giải quyết ngay điều này

Vấn đề là không phải ai cũng có thể thay thế chúng bằng những điện thoại mới mỗi năm. Vì vậy, đối với điện thoại di động cũ, cập nhật hệ thống là một lựa chọn để điện thoại “mới hơn một chút”. Nhưng cập nhật hệ thống có phải là hoạt động tốt hay xấu? Và chúng ta cần thực hiện ra sao?

Hãy cập nhật hệ thống cho điện thoại cũ nếu có thể và không muốn mua máy mới.

Đầu tiên, hãy xem xét những lợi ích của việc cập nhật hệ thống. Điều này có thể khắc phục các lỗ hổng và lỗi giúp hệ thống an toàn và ổn định hơn cũng như đảm bảo an toàn thông tin của người dùng. Đồng thời, các bản cập nhật hệ thống cũng có thể mang lại các chức năng và trải nghiệm người dùng mới, giúp điện thoại trở nên thông minh và đa dạng hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi người bắt buộc phải cập nhật hệ thống, bởi chúng ta cần đánh giá xem hệ thống có cần được cập nhật theo tình huống cụ thể hay không. Nếu điện thoại sử dụng bình thường mà không gặp sự cố nào, sẽ không cần thiết phải cập nhật hệ thống.

Thứ hai, người dùng cần chú ý đến các vấn đề có thể phát sinh khi cập nhật hệ thống. Ví dụ: sau khi cập nhật hệ thống, có thể xảy ra hiện tượng treo hoặc tăng tốc mức tiêu thụ điện năng. Điều này là do hệ thống mới và các chức năng mới yêu cầu hỗ trợ hiệu suất mạnh mẽ hơn. Đối với điện thoại cũ, việc hy sinh tính lưu loát là điều đương nhiên.

Điện thoại quá cũ có thể không chạy tốt các bản cập nhật hệ thống mới nhất.

Ngoài ra, việc tăng các chức năng của hệ thống cũng sẽ làm tăng không gian chiếm dụng của hệ thống, điều này thực sự không thân thiện với các mẫu cũ. Do đó, trước khi cập nhật hệ thống, người dùng cần có hiểu biết nhất định về cấu hình phần cứng và số phiên bản của điện thoại di động để tránh các sự cố không mong muốn.

Ngoài ra, điện thoại của các nhà sản xuất khác nhau cũng có sự khác biệt trong hệ thống cập nhật. Một số nhà sản xuất sẽ cung cấp các bản nâng cấp phù hợp cho các mẫu cũ hơn, nhưng một số khác sẽ thiên về khuyến nghị người dùng mua điện thoại mới. Do đó, khi lựa chọn điện thoại, người dùng cũng nên xem xét vấn đề nâng cấp hệ thống, chọn những thương hiệu cũng như mẫu mã đã được bảo trì và cập nhật trong một thời gian dài để giảm rủi ro khi bảo trì và nâng cấp sau này.

Khi mua điện thoại, hãy chú ý đến khả năng bảo trì lâu dài đối với máy.

Cuối cùng, người dùng cũng cần chú ý đến các vấn đề bảo mật do các bản cập nhật hệ thống điện thoại mang lại. Một số tin tặc sẽ sử dụng các lỗ hổng mới để vượt qua cơ chế bảo vệ an ninh của điện thoại, dẫn đến việc tiết lộ thông tin cá nhân hoặc đánh cắp tiền. Do đó, sau khi cập nhật hệ thống, người dùng cũng nên duy trì thói quen sử dụng tốt, không truy cập các trang web không rõ nguồn gốc, cài đặt phần mềm không chính thức,... để tránh rò rỉ quyền riêng tư.

Nói chung, do hiệu suất mạnh mẽ của các kiểu máy cao cấp mới hơn trong một hoặc hai năm qua, hệ thống mới có thể được nâng cấp và có thể đạt được trải nghiệm người dùng tốt hơn. Nhưng với các thiết bị quá cũ, khi cập nhật lên có thể xảy ra tình trạng treo máy, đóng băng hoặc gây khó khăn trong trải nghiệm sử dụng - vốn kém mượt mà hơn.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/neu-trung-thanh-voi-dien-thoai-cu-hay-giai-quyet-ngay-dieu-nay-1467452.ngn