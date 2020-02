Mua smartphone kèm tính năng xịn, đâu nhất thiết phải là cao cấp?

Thứ Hai, ngày 17/02/2020 09:00 AM (GMT+7)

Thị trường smartphone rất đa dạng với những phân khúc khác nhau: giá rẻ có, tầm trung có, và cao cấp cũng không ít.

Khi mua smartphone, có lẽ người dùng sẽ luôn tự đặt mục tiêu phải là sản phẩm cao cấp nhất để có được những điều tốt nhất. Nhưng những thứ cao cấp giờ đây trở nên phổ biến hơn trên các điện thoại có giá rẻ hơn nhiều.

Đầu tiên với Android, người dùng có thể thấy những điện thoại cao cấp có mặt lưng bằng kính, màn hình cong, cao với tai thỏ hoặc đục lỗ cho camera selfie. Bên trong, chúng thường đi kèm các thông số kỹ thuật khá tương tự cho hầu hết các thương hiệu, bao gồm chip Snapdragon cao cấp mới nhất, RAM 6 GB đến 8 GB, hoặc thậm chí 12 GB. Không chỉ vậy, nó còn được trang bị một cụm máy ảnh với rất nhiều ống kính.

Trong khi đó, với iPhone thì mọi thứ khó phân biệt hơn giữa các thế hệ, mặc dù người dùng đang có cùng một trải nghiệm. Tóm lại, chúng khá nhàm chán trong con mắt người tiêu dùng.

Có nhiều lý do cho điều đó. Một là không có nhà sản xuất nào muốn mạo hiểm lớn với các thiết bị cao cấp của mình. Về cơ bản, họ muốn mang đến một tính năng mà người dùng có thể mong đợi.

Một lý do khác khiến mọi người ngày nay không hào hứng với các điện thoại cao cấp như trước đây là giá cả. Ngay cả nó chỉ đơn giản đi kèm một tính năng thú vị mà bản thân họ muốn, số tiền phải chi ra có thể là trên 20 triệu đồng. Điều đó làm giảm sự nhiệt tình của người dùng đối với sản phẩm.

Điện thoại tầm trung ngày càng xịn xò

Nhưng thị trường điện thoại tầm trung hoặc thậm chí giá rẻ lại hoàn toàn khác. Điện thoại ngày càng rẻ hơn không phải là chúng sẽ kém hơn. Trong thực tế, chúng cung cấp một giá trị lớn về tính năng nhưng giá bán rất giá trị. Đặc biệt là những điện thoại tầm trung hiện nay.

Dòng One của Motorola là một ví dụ tiêu biểu về điều đó. Tất cả các mẫu điện thoại như One Action, One Zoom và One Macro đều có thứ gì đó khiến chúng nổi bật giữa đám đông. Chắc chắn, không nhiều người muốn có điện thoại chỉ một camera, nhưng điều đó không có nghĩa là một camera kém cỏi. Hãy nhìn vào Pixel 3a của Google là một thành công lớn đối với phương pháp tiếp cận: giá phải chăng, camera đơn tuyệt vời. Và nếu tin đồn chính xác, Pixel 4a sẽ còn tốt hơn nữa.

Cũng đừng quên iPhone 9. Các tin đồn gần đây cho biết iPhone giá rẻ mới của Apple sẽ là một thiết bị đầy thú vị cho người dùng với một thiết kế quen thuộc của iPhone 8 với nút Home vật lý. Ngoài ra còn có thể kể đến OnePlus 8 Lite.

Thoải mái mang khi bên mình

Điện thoại tầm trung cũng đi kèm với một cảm giác tự do. Không phải ai cũng tin mình không có thoáng bất cẩn, tuy nhiên họ vẫn có thể bỏ qua việc sử dụng ốp lưng và tận hưởng thẩm mỹ của điện thoại. Chính vì vậy, việc mang điện thoại tầm trung sẽ cảm thấy ít áp lực lo lắng hơn so với các điện thoại cao cấp.

Về các nhà sản xuất, họ cũng ít bị áp lực hơn khi tung ra các mẫu máy tầm trung. Với một vài tính năng cao cấp cùng một thiết kế tiết kiệm hơn thông qua vật liệu, chip xử lý hoặc cách sắp xếp máy ảnh,… họ không còn lo ngại trước những lời phản ứng gay gắt từ các nhà đánh giá và người dùng.

Rõ ràng, với rất nhiều thứ tốt bên trong một chiếc điện thoại tầm trung, người dùng vẫn có thể nhận được những tính năng cao cấp mà họ thực sự quan tâm mà không phải đầu tư quá nhiều tiền cho một điện thoại cao cấp có thể chứa nhiều tính năng xịn xò mà họ chẳng bao giờ sử dụng.

