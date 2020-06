Motorola Edge Plus khiến tất cả phải “ngả mũ” với tuổi thọ pin

Thứ Ba, ngày 23/06/2020 08:00 AM (GMT+7)

Không chỉ có giá bán phải chăng, Motorola Edge Plus cao cấp còn sở hữu thời lượng pin "trâu" top đầu trong năm 2020.

Motorola Edge Plus đi kèm với bộ xử lý tốt nhất trên điện thoại Android hiện tại - Snapdragon 865, được trang bị màn hình AMOLED lớn 6,7 inch với màu sắc tuyệt đẹp và tốc độ làm mới nhanh - 90Hz giúp mọi thứ trở nên mượt mà hơn.

Vậy thời lượng pin trên Motorola Edge Plus thì sao?

Điện thoại đi kèm với pin dung lượng lớn 5.000mAh bên trong và đây là một trong những kích cỡ pin lớn nhất trên điện thoại năm nay, tương đương với Samsung Galaxy S20 Ultra đắt đỏ. Trang tin công nghệ Phone Arena đã tiến hành kiểm tra thời lượng pin trên Motorola Edge Plus trên các bài thử nghiệm duyệt web, phát video trực tuyến YouTube và chơi trò chơi 3D.

Tuổi thọ pin của Motorola Edge Plus trên tốc độ làm mới màn hình 90Hz và 60Hz

Mặc dù Motorola Edge Plus được thiết lập để hoạt động ở chế độ làm mới 90Hz mượt mà hơn nhưng nếu muốn tối đa hóa thời lượng pin, người dùng có thể vào cài đặt màn hình và thay đổi thành tốc độ làm mới 60Hz truyền thống.

Điều này có ảnh hưởng gì đến tuổi thọ pin hay không? Qua thử nghiệm, việc cài đặt này sẽ giúp cho tuổi thọ pin cải thiện khoảng 5% trong thử nghiệm và còn phụ thuộc vào tần suất sử dụng của người dùng. Do đó, người dùng nên sử dụng với tùy chọn tốc độ làm mới 90Hz để có trải nghiệm mượt mà và dễ chịu hơn nhiều.

Tin vui là Motorola Edge Plus cũng là điện thoại có tốc độ làm mới màn hình 90Hz tồn tại lâu nhất từ trước cho đến nay, “đánh bại” OnePlus 8 được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 865 tương tự nhưng pin nhỏ hơn một chút - 4.300mAh.

Thử nghiệm Streaming Video YouTube

Mặc dù không phải là người giữ kỷ lục về tuổi thọ pin khi phát video YouTube nhưng Edge Plus cũng trụ được khá lâu - 9 giờ 48 phút, lâu hơn một chút so với iPhone 11 Pro Max và dài hơn đáng kể so với Google Pixel 4 XL và iPhone 11. Nếu thường xuyên xem nhiều video trên điện thoại, Motorola Edge Plus là một lựa chọn tốt.

Thử nghiệm chơi game 3D

Bài thử nghiệm chơi game 3D khá khác biệt và thú vị vì nó gây áp lực lên chip đồ họa, trong khi các thử nghiệm khác gây áp lực lên chip xử lý - CPU của điện thoại. Và Motorola Edge Plus đã giữ vững vị trí của mình với thời lượng khoảng 8 giờ rưỡi.

Thời gian này ngang với Galaxy S20 + nhưng ngắn hơn so với “đối thủ” OnePlus 8. Nếu là một game thủ, người dùng chắc chắn sẽ không thất vọng với thời lượng pin trên Motorola Edge Plus. Tuy nhiên, nếu muốn có thời lượng pin tốt nhất để chơi game, OnePlus 8 có thể là một lựa chọn tốt hơn.

Phần kết luận

Nhìn chung, với pin “khổng lồ” - 5.000mAh và hiệu năng nhanh, Motorola Edge Plus mang đến thời lượng pin tuyệt vời, tốt hơn so với nhiều điện thoại khác với mức giá hợp lý hơn. Tất nhiên, điện thoại của Motorola không phải là một chiếc điện thoại hoàn hảo nhưng chắc chắn là một chiếc điện thoại pin “trâu”.

Nguồn: http://danviet.vn/motorola-edge-plus-khien-tat-ca-phai-nga-mu-voi-tuoi-tho-pin-5020202367593378....Nguồn: http://danviet.vn/motorola-edge-plus-khien-tat-ca-phai-nga-mu-voi-tuoi-tho-pin-5020202367593378.htm