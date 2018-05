iPhone chiếm 42% tổng doanh số smartphone quý đầu tiên tại Mỹ

Thứ Sáu, ngày 25/05/2018 10:00 AM (GMT+7)

Apple Sự kiện:

Theo số liệu mới nhất do công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research công bố, các mô hình iPhone của Apple đã có một quý đầu tiên tuyệt vời tại thị trường Mỹ.

Bất chấp những thông tin tiêu cực trong thời gian qua, trong báo cáo tài chính quý đầu tiên trong năm của Apple vẫn cho thấy những tín hiệu đáng mừng về mảng kinh doanh các mô hình iPhone.

Mô hình iPhone của Apple chiếm 42% doanh thu của thị trường di động Mỹ trong quý 1/2018

Dựa trên doanh số bán hàng thực tế, tổng doanh số smartphone trong 3 tháng đầu năm nay (từ tháng 1 đến tháng 3) tại Mỹ là 38,7 triệu thiết bị. Đây là lần đầu tiên tổng doanh thu hàng quý ở Mỹ ở mức dưới 40 triệu chiếc bán ra trong ba năm trở lại đây, tương đương mức giảm 11% so với 43,7 triệu chiếc được bán ra trong cùng quý năm ngoái. Nguyên nhân được đưa ra là sự suy giảm về các chương trình khuyến mãi, cùng với đó khách hàng ngày càng có xu hướng mua các thiết bị đã qua sử dụng.

Theo đó, mô hình iPhone của Apple chiếm 42% doanh thu của thị trường di động Mỹ. Sáu trong số 10 mô hình điện thoại thông minh hàng đầu được bán trong quý 1 đều là các mẫu iPhone, bao gồm cả 5 mẫu hàng đầu (Apple iPhone 8 (64 GB), Apple iPhone X (64 GB), Apple iPhone X (256 GB), Apple iPhone 8 Plus (64 GB), Apple iPhone 8 (256 GB)). Trong thị trường điện thoại thông minh cao cấp (với ngưỡng giá trên 800 USD), Apple hiện chiếm 80% thị phần.

iPhone vẫn có doanh số vô cùng ấn tượng tại sân nhà

Trong khi doanh số bán hàng tại Mỹ của Apple tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt kỷ lục 16 triệu chiếc, thị phần của Samsung đã giảm 4% so với cùng kỳ. Điều này đã khiến Samsung chỉ chiếm 22% doanh số điện thoại thông minh tại Mỹ trong quý đầu tiên của năm nay, con số này chưa bằng một nửa so với Apple.

Các vị trí còn lại thuộc về LG (14%), tiếp theo là ZTE (10%), Motorola (4%), Alcatel (2%) và Google (1%).

Danh sách 10 điện thoại thông minh bán chạy nhất ở Mỹ trong quý đầu tiên gồm có: Apple iPhone 8 (64 GB), Apple iPhone X (64 GB), Apple iPhone X (256 GB), Apple iPhone 8 Plus (64 GB), Apple iPhone 8 (256 GB), Samsung Galaxy S8 (64 GB), Apple iPhone 7 (32GB), Samsung Galaxy S8 + (64 GB), Samsung Galaxy Note 8 (64 GB), Motorola Moto E4.