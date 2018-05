iPhone 8 và 8 Plus phiên bản đỏ chính hãng lên kệ tại Việt Nam

Thứ Ba, ngày 15/05/2018 06:00 AM (GMT+7)

Kể từ giờ trở đi, khách hàng tại Việt Nam sẽ không phải mua phiên bản (PRODUCT) RED của iPhone 8 và 8 Plus ở dạng xách tay nữa.

(PRODUCT) RED là phiên bản đặc biệt của iPhone 8 và 8 Plus được Apple ra mắt lần đầu tiên vào đầu tháng Tư thông qua mối quan hệ hợp tác với (RED) - một tổ chức gây quỹ hỗ trợ phòng chống AIDS. Apple sẽ trích một phần từ lợi nhuận từ mỗi chiếc iPhone 8 và 8 Plus (PRODUCT) RED để đóng góp vào quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS (Global Fund HIV/AIDS).

iPhone 8 và 8 Plus (PRODUCT) RED chính hãng tại Việt Nam không thay đổi giá so với các phiên bản khác.

Điểm nổi bật của iPhone 8 và 8 Plus (PRODUCT) RED là mặt lưng bằng kính màu đỏ sang trọng kết hợp cùng màn hình viền đen huyền bí, tạo nên vẻ đẹp chưa từng xuất hiện trên các sản phẩm iPhone từ trước đến nay. Vào năm ngoái Apple cũng tung ra phiên bản (PRODUCT) RED của iPhone 7 và 7 Plus, nhưng năm nay có một sự khác biệt được nhiều người dùng mong chờ đó là thay vì viền màn hình màu trắng như tiền nhiệm, viền màn hình của iPhone 8 và 8 Plus (PRODUCT) RED có màu đen. Điều này giúp bộ đôi sản phẩm mới của Apple mang lại cảm giác mạnh mẽ và cá tính hơn.

Sau một thời gian xuất hiện trên thị trường Việt Nam dưới dạng hàng xách tay, giờ đây khách hàng quan tâm đến phiên bản mới của iPhone 8 và 8 Plus đã có thể mua sản phẩm từ các cửa hàng ủy quyền của Apple tại Việt Nam.

Được thiết kế dành riêng cho thị trường Việt Nam, các phiên bản iPhone 8 và 8 Plus (PRODUCT) RED đều sử dụng mã VN/A và được bán với giá khởi điểm 20,99 triệu đồng cho bản 64 GB, tức không khác biệt so với các lựa chọn màu sắc khác của iPhone 8 và 8 Plus đã được bán trước đó, bao gồm Xám, Bạc và Vàng Gold. Giá bán cụ thể như sau:

Sản phẩm Bộ nhớ trong Giá bán (đã VAT) iPhone 8 64 GB 20,99 triệu đồng iPhone 8 256 GB 25,79 triệu đồng iPhone 8 Plus 64 GB 23,99 triệu đồng iPhone 8 256 GB 28,79 triệu đồng

Ngoài khác biệt về màu sắc, cấu hình phần cứng trên iPhone 8 và 8 Plus (PRODUCT) RED đều không có sự thay đổi so với tiền nhiệm.