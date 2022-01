iPhone 14 sẽ mang đến chi tiết bất ngờ trên màn hình

Thứ Tư, ngày 05/01/2022 09:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

iPhone 14 sẽ chỉ được trình làng vào tháng 9 năm nay nhưng tin đồn về smartphone sắp tới của Apple bắt đầu xuất hiện.

Các thông tin mới nhất về iPhone 14 cho biết chúng sẽ có một sự thay đổi bất ngờ trên màn hình. Trong khi các tin đồn từ những nguồn rò rỉ như Jon Prosser cho biết iPhone 14 sẽ xuất hiện với một phần lỗ đục trên màn hình để chứa camera trước thì các dữ liệu mới cho biết mọi thứ sẽ khác hơn một chút.

Trong bản tin Power On mới nhất, Mark Gurman của Bloomberg lưu ý rằng iPhone 14 có thể có một lỗ hình viên pin trên màn hình. Đáng chú ý hơn, điều này được thiết kế để chứa tất cả các cảm biến Apple cần thiết cho máy ảnh, Face ID và màn hình. Điều này khác so với báo cáo từ The Elec trước đó tuyên bố rằng iPhone 14 Pro và 14 Pro Max sẽ có một lỗ đục trên màn hình.

Kết quả là, điều này khiến iPhone 14 có thể ra mắt với thay đổi thiết kế lớn nhất kể từ năm 2017 - năm Apple giới thiệu iPhone X với phần notch gây tranh cãi. Kể từ iPhone X, notch vẫn được duy trì trong các mẫu iPhone tiếp theo của Apple và chỉ thay đổi nhẹ với thiết kế gọn hơn trên iPhone 13 ra mắt năm nay.

Sẽ luôn thú vị khi xem cách tiếp cận của Apple sẽ như thế nào khi đối mặt với sự thay đổi thiết kế được chờ đợi từ lâu này. Với rất nhiều dấu hiệu theo hướng này, mọi người bắt đầu tin rằng phải đến năm 2022 sự tạm biệt dành cho notch mới có thể xảy ra.

Nguồn: http://danviet.vn/iphone-14-se-mang-den-chi-tiet-bat-ngo-tren-man-hinh-50202251906247.htmNguồn: http://danviet.vn/iphone-14-se-mang-den-chi-tiet-bat-ngo-tren-man-hinh-50202251906247.htm