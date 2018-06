Google đang giảm giá mạnh một loạt sản phẩm trên Google Store

Thứ Tư, ngày 06/06/2018 07:00 AM (GMT+7)

Google Sự kiện:

Google Store đang cung cấp một số chương trình giảm giá hấp dẫn cho nhiều sản phẩm của mình.

Đầu tiên là Pixel 2 XL. Công ty cung cấp thẻ mua sắm tại cửa hàng trị giá 150 USD khi khách hàng mua Pixel 2 XL. Không chỉ có vậy, Google cũng tặng không người dùng loa Google Home Mini. Người dùng cần phải thêm cả hai mặt hàng vào giỏ hàng của mình và kiểm tra bằng tài khoản Google để tận dụng khuyến mãi. Khoản tín dụng sẽ hiển thị trong tài khoản của người dùng sau 4-8 tuần sau khi chương trình khuyến mãi kết thúc.

Mua Pixel XL 2 được hưởng chương trình khuyến mãi mạnh.

Home và Home Mini cũng đang được chào bán khuyến mãi, trong đó một Home Mini được bán với giá 39 USD (giảm 10 USD), hoặc bạn có thể mua hai chiếc với giá 58 USD (giảm 40 USD) giống như chương trình khuyến mãi hồi đầu tháng 5. Một Home đơn lẻ cũng được bán với giá 99 USD (giảm 30 USD), hoặc bạn có thể mua Home và Home Mini đồng thời với giá 113 USD (giảm 65 USD).

Tuy nhiên, với chương trình này bạn cẩn thận khi kết hợp các sản phẩm. Mua hai Home Mini và một Home chỉ giúp bạn giảm giá 65 USD (cho một Home + một Home Mini) và giảm 10 USD ( cho một Home Mini). Tuy nhiên, nếu mua 3 Home Mini và 1 Home sẽ được giảm giá đến 40 USD và 65 USD đồng thời, tức tổng giá giảm đến 105 USD.

Nhiều phụ kiện như Google Home và Home Mini cũng được giảm giá.

Clip, Chromecast Ultra và WiFi cũng nằm trong danh sách được giảm giá lần này. Clip được giảm 50 USD so với giá 249 USD ban đầu. Còn Chromecast Ultra được bán với giá 59 USD, giảm 10 USD so với 69 USD ban đầu. Đối với Google WiFi, bạn có thể mua gói 119 USD (giảm 10 USD), hoặc 3 gói với giá 279 USD (giảm 20 USD). So với Clip, mức giảm giá của Chromecast Ultra và WiFi không tuyệt vời bằng, và bạn có thể tìm thấy nhiều khuyến mãi tốt hơn ở nơi khác.

Điều kiện tiên quyết để tận dụng chương trình khuyến mãi rất đơn giản. Bạn cần phải là công dân Mỹ, từ 13 tuổi trở lên và phải có địa chỉ giao hàng hợp lệ tại Mỹ. Chương trình khuyến mãi kéo dài đến ngày 17/6.