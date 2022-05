Giá smartphone Xiaomi tháng 5/2022: Giảm tới 2,5 triệu đồng

Giảm mạnh nhất dịp này là Xiaomi 11T Pro 5G giảm 2,5 triệu đồng, theo sau là Xiaomi 12 Pro với mức giảm 2,2 triệu đồng.

Tham khảo ngày 16/5, giá smartphone Xiaomi tại hệ thống FPT Shop đang được giảm giá trực tiếp khá sâu. Trong khi đó, tại TGDĐ chỉ có hai tùy chọn được giảm giá trực tiếp, còn lại có thể được giảm giá trực tiếp nếu khách hàng không nhận voucher mua hàng. Tại nhiều hệ thống khác, smartphone Xiaomi cũng đang được giảm giá tùy sản phẩm.

Smartphone Xiaomi đang được giảm giá khá sâu.

Giảm mạnh nhất dịp này là Xiaomi 11T Pro 5G giảm 2,5 triệu đồng, còn 12,49 triệu đồng so với giá gốc 14,99 triệu đồng. Theo sau là Xiaomi 12 Pro với mức giảm 2,2 triệu đồng, còn 25,79 triệu đồng so với giá gốc 27,99 triệu đồng.

Xiaomi 11T Pro 5G đang giảm 2,5 triệu đồng.

Xiaomi 11 Lite 5G NE cả phiên bản 8GB/128GB và 8GB/256GB cũng giảm 2 triệu đồng còn 7,49 triệu đồng so với giá gốc 9,49 triệu đồng (bản 8GB/128GB) và còn 8,49 triệu đồng so với giá gốc 10,49 triệu đồng (bản 8GB/256GB). Mức giảm 1,5 triệu đồng thì dành cho Xiaomi 11T, giá hiện còn 9,49 triệu đồng so với giá gốc 10,99 triệu đồng.

Bảng giá tham khảo smartphone Xiaomi tháng 5/2022:

Sản phẩm RAM/ROM Giá niêm yết (VNĐ) Giá ưu đãi (VNĐ) TGDĐ FPT Shop Xiaomi Redmi 9A 2GB/32GB 2.490.000 - - Xiaomi Redmi 9C 3GB/64GB 2.990.000 - 2.890.000 4GB/128GB 3.490.000 - 3.190.000 Xiaomi Redmi 10C 4GB/64GB 3.490.000 - - 4GB/128GB 3.890.000 - 3.690.000 Xiaomi Redmi Note 11 4GB/64GB 4.690.000 - 4.190.000 4GB/128GB 4.990.000 - 4.490.000 Xiaomi Redmi 10 (2021) 6GB/128GB 4.690.000 - - Xiaomi Redmi 10 (2022) 4GB/128GB 4.290.000 4.090.000 4.090.000 Xiaomi Redmi Note 10S 6GB/128GB 5.990.000 - - 8GB/128GB 6.490.000 - 5.290.000 Xiaomi Redmi Note 11S 5G 6GB/128GB 6.490.000 6.290.000 - Xiaomi Redmi Note 11S 4G 6GB/128GB 6.190.000 - 5.490.000 8GB/128GB 6.690.000 - 6.190.000 Xiaomi Redmi Note 11 Pro 8GB/128GB 7.490.000 - 6.990.000 Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 8GB/128GB 8.990.000 - 8.490.000 Xiaomi Redmi Note 10 Pro 8GB/128GB 7.490.000 - - Xiaomi Mi 11 Lite 8GB/128GB 7.990.000 - - Xiaomi 11 Lite 5G NE 8GB/128GB 9.490.000 - 7.490.000 8GB/256GB 10.490.000 - 8.490.000 Xiaomi 11T 8GB/128GB 10.990.000 - 9.490.000 8GB/256GB 11.990.000 - - Xiaomi 11T Pro 5G 8GB/256GB 13.990.000 - - 12GB/256GB 14.990.000 - 12.490.000 Xiaomi 12 8GB/256GB 19.990.000 - 18.990.000 Xiaomi 12 Pro 12GB/256GB 27.990.000 - 25.790.000

* (-) là không giảm giá hoặc không kinh doanh.

* Giá tham khảo ngày 16/5/2022.

* Giá có thể thay đổi, và có thể khác nhau tại các hệ thống khác nhau.

