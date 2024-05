Giá smartphone Vivo tháng 5/2024: Vivo V29 5G giảm 3,5 triệu đồng

Tháng 5/2024, smartphone Vivo trên kệ hàng khá đa dạng, đặc biệt có nhiều sự khác biệt giữa hai hệ thống lớn là Thế Giới Di Động (TGDĐ) và FPT Shop.

Vivo V25 5G đang giảm giá sâu nhất 3,5 triệu đồng.

Hiện, giảm giá mạnh nhất là Vivo V25 5G với mức giảm 3,5 triệu đồng so với giá gốc 10,49 triệu đồng, còn 6,99 triệu đồng. Phiên bản Vivo V25e cũng giảm tận 3 triệu đồng, còn 5,49 triệu đồng so với giá gốc 8,49 triệu đồng. Hai sản phẩm này còn hàng tại FPT Shop, giữ nguyên mức giảm giá so với tháng trước.

Rẻ nhất hiện nay là Vivo Y02T (4GB/64GB) tại TGDĐ với giá 2,79 triệu đồng, không giảm giá. Cũng tại TGDĐ, Vivo V30 5G (12GB/512GB) là phiên bản cao cấp nhất nhưng không giảm giá, giữ nguyên giá gốc 13,99 triệu đồng.

Vivo V30 5G là smartphone cao cấp nhất còn trên kệ hàng.

Bảng giá tham khảo smartphone Vivo tháng 5/2024:

Sản phẩm RAM/ROM Giá niêm yết (triệu đồng) Giá ưu đãi (triệu đồng) TGDĐ FPT Shop Vivo Y02T 4GB/64GB 2,79 - - Vivo Y03 4GB/64GB 2,99 - - 4GB/128GB 3,29 - - Vivo Y16 4GB/128GB 4,49 - 3,29 Vivo T1x 4GB/'64GB 4,49 - 3,29 Vivo Y17s 4GB/64GB 3,39 - - 4GB/128GB 3,79 - - 6GB/128GB 3,99 - - Vivo Y18 8GB/128GB 4,49 4,29 - Vivo V25e 8GB/128GB 8,49 - 5,49 Vivo V25 5G 8GB/128GB 10,49 - 6,99 Vivo Y22s 8GB/128GB 5,99 - 4,99 Vivo Y35 8GB/128GB 6,99 4,99 - Vivo Y36 8GB/128GB 5,19 5,04 - 8GB/256GB 6,19 5,89 - Vivo Y22s 8GB/128GB 5,99 - - Vivo Y100 8GB/128GB 7,29 - - 8GB/256GB 7,69 - - Vivo V27e 8GB/256GB 8,99 7,69 - Vivo V29e 5G 12GB/256GB 9,99 - - Vivo Y30e 5G 8GB/256GB 9,49 9,19 - 12GB/256GB 10,49 10,19 - Vivo V30 5G 12GB/512GB 13,99 - -

* Giá tham khảo ngày 29/5/2024.

* (-) là hết hàng hoặc không giảm giá.

* Giá có thể thay đổi và khác nhau giữa các hệ thống.

