Giá MacBook Air M1 tại Việt Nam đã "thủng đáy", càng bán càng lỗ

Khảo sát trên website của nhiều AAR (cửa hàng ủy quyền của Apple) tại Việt Nam, giá MacBook Air M1 128GB hiện đã giảm về mức còn chưa tới 18 triệu đồng. Tùy đại lý, mức chênh lệch chỉ khoảng vài trăm ngàn đồng, chưa kể còn giảm nữa khi áp dụng các chính sách ưu đãi.

MacBook Air M1 đang giảm giá mạnh chưa từng có.

Trao đổi với PV về giá MacBook Air M1 hiện tại, đại diện nhiều AAR khẳng định, "giá máy đã thủng đáy" và "rất khó để giảm thêm". Đáng chú ý, có AAR tiết lộ, nếu tính thêm các chi phí vận hành thì họ đang bán lỗ đối với MacBook Air M1, chỉ lãi "siêu mỏng" 100.000 - 200.000 đồng đối với MacBook Air M2.

"Lỗ vẫn phải bán để giữ thị phần, chứ không bán lỗ để mất thị phần còn khổ hơn. May có mảng điện máy kéo lại", đại diện AAR chia sẻ.

Đại diện một số hệ thống lớn (xin giấu tên) còn tiết lộ, tổng chung cả hệ thống của họ đang lỗ lên tới hàng chục tỉ đồng/tháng. Một số hệ thống nhỏ hơn thì đã lặng lẽ đóng nhiều cửa hàng trong năm nửa đầu năm 2023 để tối ưu chi phí.

Sản phẩm Giá niêm yết (VNĐ) Giá ưu đãi (VNĐ) MacBook Air M1 Từ 28.490.000 Từ 33.990.000 MacBook Air M2 Từ 33.990.000 27.390.000

* Giá tham khảo MacBook Air M1 và MacBook Air M2.

MacBook Air M1 phiên bản thấp nhất là 8GB/256GB có hiệu năng nhanh hơn tới 3 lần so với hầu hết các laptop chạy Windows có mặt trên thị trường. Ngoài ra, theo công bố của Apple, MacBook Air M1 có tốc độ hơn 9 lần so với các phiên bản Air cũ.

Ổ cứng SSD trên phiên bản 256GB có tốc độ nhanh gấp đôi so với đời tiền nhiệm, giúp việc dữ liệu được xử lý trơn tru và mượt mà hơn. Theo một thử nghiệm thực tế, nó nhanh hơn 21% trong các tác vụ lõi đơn và 30% trong các tác vụ đa lõi.

Để thích hợp hơn cho nhu cầu làm việc, Apple cũng trang bị cho chiếc máy này nhiều cổng kết nối thông dụng hiện nay như: Thunderbolt 3 (USB-C) (up to 40Gb/s), USB 3.1 Gen 2 (up to 10Gb/s) hỗ trợ cho việc kết nối cắm sạc, truyền dữ liệu hay kết nối với các thiết bị khác.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/gia-macbook-air-m1-tai-viet-nam-da-thung-day-cang-ban-cang-lo-147146...Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/gia-macbook-air-m1-tai-viet-nam-da-thung-day-cang-ban-cang-lo-1471469.ngn