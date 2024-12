Giá iPhone 16 series cuối năm 2024: Giảm giá mạnh sau 3 tháng lên kệ

Sau khoảng 3 tháng lên kệ tại Việt Nam, giá iPhone 16 series hiện vẫn đang neo ở mức cao. Tuy nhiên, tùy mỗi nhà bán lẻ ủy quyền của Apple (AAR) tại Việt Nam, sau khi áp dụng các ưu đãi (giảm giá trực tiếp, giảm giá qua kênh thanh toán, giảm giá thu cũ - đổi mới, quà tặng,...) thì giá cuối đã tốt hơn trước rất nhiều.

Một iFan đang mở hộp iPhone 16.

Ghi nhận vào ngày 29/12, các sản phẩm iPhone 16 series, đặc biệt là iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max đã về nhiều hơn so với thời điểm mới mở bán nên ở trạng thái sẵn hàng, ngoại trừ iPhone 16 Pro 128GB hết hàng tại TGDĐ.

Nhìn chung, tất cả các AAR trong khảo sát đều đang có giá ưu đãi tốt hơn nhiều so với thời điểm ghi nhận vào tháng trước. Trong đó, FPT Shop và CellphoneS khá so kè với nhau về giá, riêng TGDĐ vẫn là AAR niêm yết giá cao hơn thị trường.

Cụ thể, iPhone 16 và iPhone 16 Plus tùy phiên bản dung lượng sẽ có giá giảm trực tiếp từ vài trăm ngàn đồng cho tới 1,5 triệu đồng so với tháng trước, chưa tính các ưu đãi khác. Dịp này, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max "hàng hot" cũng rục rịch được các AAR giảm giá thêm tới 2 triệu đồng so với tháng trước.

Chẳng hạn, CellphoneS đang bán iPhone 16 512GB với giá khá hời cho người tiêu dùng - 27,99 triệu đồng, giảm thêm 1,5 triệu đồng so với tháng trước, hiện rẻ hơn 2 triệu đồng so với TGDĐ và FPT Shop. Tương tự, các phiên bản iPhone 16 Pro tại CellphoneS cũng đang rẻ hơn 500.000 đồng tới 1 triệu đồng so với hai "ông lớn" FPT Shop và TGDĐ.

Dịp này, nếu quan tâm iPhone 16 Pro Max, người dùng nên tham khảo phiên bản 256GB và 512GB tại CellphoneS, khi tiết kiệm hơn FPT Shop lần lượt 600.000 đồng và 200.000 đồng, rẻ hơn TGDĐ lần lượt 900.000 đồng và 300.000 đồng. Riêng phiên bản 512GB, FPT Shop rẻ hơn CellphoneS 100.000 đồng, còn TGDĐ cao hơn cả với giá tận 46,59 triệu đồng.

Về sản phẩm, iPhone 16 và iPhone 16 Plus tiếp tục duy trì thiết kế quen thuộc với khung nhôm và mặt kính cường lực Ceramic Shield, nhưng viền màn hình mỏng hơn mang lại cảm giác hiện đại hơn. Cả hai phiên bản đều sử dụng chip A17 Bionic, màn hình Super Retina XDR kích thước 6,1-inches (iPhone 16) và 6,7-inches (iPhone 16 Plus). Tuy nhiên, hệ thống camera kép 12MP chỉ hỗ trợ quay video 4K cơ bản, không có những tính năng quay phim chuyên nghiệp như dòng Pro.

Còn iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max được nâng tầm với khung viền titan nhẹ và bền bỉ, cùng viền màn hình mỏng nhất từ trước đến nay. Các mẫu Pro còn nổi bật với màn hình ProMotion 120Hz, mang lại trải nghiệm mượt mà hơn so với các bản tiêu chuẩn. Đặc biệt, chip A18 Pro trên dòng Pro không chỉ tăng tốc độ xử lý mà còn hỗ trợ công nghệ tản nhiệt tiên tiến, phù hợp với nhu cầu sử dụng chuyên sâu. Hệ thống camera vượt trội của cả hai đều có cảm biến chính 48MP, đi kèm tính năng zoom quang học 5x.

Bảng giá iPhone 16 series tháng 12/2024:

Sản phẩm Dung lượng Giá (triệu đồng) TGDĐ FPT Shop CellphoneS iPhone 16 128GB 22,29 21,49 21,49 256GB 24,59 24,49 24,29 512GB 29,99 29,99 27,99 iPhone 16 Plus 128GB 25,39 25,39 24,99 256GB 27,79 27,99 27,59 512GB 32,99 32,99 31,99 iPhone 16 Pro 128GB - 27,49 27,49 256GB 31,59 30,49 30,59 512GB 37,99 36,49 36,59 1TB 42,79 41,99 41,99 iPhone 16 Pro Max 256GB 34,09 33,89 33,29 512GB 39,79 39,69 39,49 1TB 46,59 45,69 45,99

* Giá tham khảo ngày 29/12/2024.

* Giá có thể thay đổi từ AAR.