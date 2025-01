Galaxy S25 Ultra có gì khác biệt so với các phiên bản Ultra trước đây?

Khi nhắc đến điện thoại Android hàng đầu, dòng Galaxy S của Samsung thường là cái tên đầu tiên xuất hiện. Trong đó, mẫu Galaxy S25 Ultra được xem là phiên bản cao cấp nhất, tích hợp nhiều tính năng tiên tiến và thiết kế sang trọng. Với sự ra mắt của Galaxy S25 Ultra, nhiều người dùng đang tự hỏi liệu nó có thực sự vượt trội hơn so với các phiên bản tiền nhiệm S24 Ultra và S23 Ultra hay không. Hãy cùng phân tích những điểm nổi bật của sản phẩm này.

Galaxy S25 Ultra có gì khác biệt so với các phiên bản tiền nhiệm?

Thiết kế mới nhẹ hơn

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất ở Galaxy S25 Ultra là thiết kế phẳng hoàn toàn, giúp máy trông giống với các mẫu Galaxy S tiêu chuẩn hơn. Bốn góc của máy có đường cong nổi bật, mang lại cảm giác thoải mái hơn khi cầm nắm.

Đặc biệt, S25 Ultra là mẫu Ultra mỏng nhất và nhẹ nhất từ trước đến nay, nhẹ hơn 16g so với S23 Ultra và 15g so với S24 Ultra. Khung titan và lớp kính Gorilla Glass Victus 2 cũng được sử dụng, hứa hẹn khả năng chống nứt vỡ cao hơn 29%.

Về màu sắc, S25 Ultra có các tùy chọn Titanium Black, Titanium Grey, Titanium Silverblue và Titanium Whitesilver, trong khi các phiên bản trước có nhiều màu sắc đa dạng hơn.

Màn hình lớn hơn và sáng hơn

Galaxy S25 Ultra sở hữu màn hình Dynamic AMOLED 2X 6,9 inch, lớn hơn 0,1 inch so với S24 Ultra và S23 Ultra nhờ vào việc giảm độ dày của viền. Độ sáng tối đa của màn hình vẫn giữ ở mức 2.600 nits, cao hơn nhiều so với 1.750 nits của S23 Ultra. Một tính năng mới là ProScaler, giúp cải thiện độ chi tiết cho nội dung có độ phân giải thấp hơn.

S25 Ultra sở hữu màn hình lớn hơn 0,1 inch so với S24 Ultra và S23 Ultra.

Hiệu suất và trí tuệ nhân tạo (AI)

S25 Ultra được trang bị chipset Snapdragon 8 Elite, mang lại hiệu suất và hiệu quả năng lượng tốt hơn so với các phiên bản trước. Điểm nổi bật nhất là tính năng AI Agents, cho phép trợ lý AI thực hiện các tác vụ giữa các ứng dụng. Samsung cũng cải tiến tính năng Circle to Search và giới thiệu Now Brief, giúp người dùng dễ dàng theo dõi lịch trình và thông báo.

Nâng cấp máy ảnh

Mặc dù hệ thống camera không có nhiều thay đổi, cảm biến góc siêu rộng đã được nâng cấp từ 12MP lên 50MP, giúp cải thiện khả năng chụp ảnh macro và chụp thiếu sáng. Cảm biến chính 200MP và các ống kính tele vẫn giữ nguyên. Khả năng quay video cũng được cải thiện với tính năng giảm nhiễu và bộ lọc không gian-thời gian mới.

Phần mềm hỗ trợ

S25 Ultra sẽ được cài sẵn Android 15 và One UI 7, với cam kết nhận được bảy năm cập nhật hệ điều hành và bản vá bảo mật. Điều này mang lại lợi thế lớn cho những người dùng giữ điện thoại lâu dài.

Cảm biến chính 200MP và các ống kính tele vẫn giữ nguyên.

S Pen: Sự thay đổi đáng ngạc nhiên

Một điểm đáng chú ý là S Pen không còn hỗ trợ Bluetooth, khiến một số tính năng như Air Actions không còn khả dụng. Samsung cho biết chỉ có dưới 1% người dùng sử dụng các tính năng này.

Tuổi thọ pin và sạc

S25 Ultra giữ nguyên dung lượng pin 5.000 mAh và tốc độ sạc 45W có dây, 15W không dây. Mặc dù không có cải tiến mới, nhưng hiệu suất từ Snapdragon 8 Elite sẽ giúp kéo dài thời gian sử dụng pin.

Có nên nâng cấp?

Nếu bạn đang sử dụng S23 Ultra, S25 Ultra mang đến nhiều cải tiến đáng giá. Tuy nhiên, nếu bạn đang sở hữu S24 Ultra, sự khác biệt có thể không đủ lớn để nâng cấp. Đối với những người lần đầu mua mẫu Ultra, S25 Ultra là lựa chọn tốt nhất với nhiều tính năng hiện đại và chu kỳ cập nhật dài hạn. Trong khi đó, S23 Ultra vẫn là một lựa chọn đáng tin cậy với mức giá hợp lý.