Galaxy Note 20 sẽ có pin lớn hơn Galaxy Note 10

Thứ Ba, ngày 21/04/2020 08:00 AM (GMT+7)

Samsung Galaxy Note 20 năm nay dự kiến sẽ có pin lớn hơn Galaxy Note 10, nhỏ hơn Galaxy Note 10+.

Bất chấp sự bùng phát của Covid-19 và các biện pháp áp đặt bởi tất cả các quốc gia bị ảnh hưởng, hoạt động kinh doanh điện thoại thông minh của Samsung vẫn đang phát triển mạnh. Điều đó có nghĩa là Galaxy Note 20 vẫn đang trong lộ trình xuất hiện trong năm nay, như Samsung đã chỉ ra cách đây không lâu.

Trên thực tế, mặc dù còn khoảng bốn tháng nữa mới được tiết lộ chính thức, thông tin về chiếc flagship tiếp theo của Samsung đã bắt đầu xuất hiện. Một bộ phận quan trọng của Galaxy Note 20 - pin đã được hé lộ.

Galaxy Note 10+ năm ngoái.

Trang web GalaxyClub của Hà Lan cho biết dung lượng pin của Galaxy Note 20 thường sẽ là 4.000 mAh, nằm giữa Galaxy Note 10 và Galaxy Note 10+. Rõ ràng, Galaxy Note 20 sẽ là một bản nâng cấp so với phiên bản hiện tại khi nói đến pin, nhưng vẫn có pin nhỏ hơn Galaxy Note 10+.

Năm ngoái, Samsung đã trang bị thỏi pin 3.500 mAh trong Galaxy Note 10 thường và pin 4.300 mAh trong Galaxy Note 10+. Dung lượng pin và màn hình to hơn chính là những lý do chính khiến Galaxy Note 10+ đắt hơn so với phiên bản thường.

Galaxy S20 Ultra.

Các chuyên gia công nghệ dự đoán thỏi pin 5.000 mAh sẽ có trong Galaxy Note 20+ như Galaxy S20 Ultra nhưng nhiều khả năng Samsung sẽ sử dụng pin 4.500 mAh nhỏ hơn. Dù thế nào đi chăng nữa, người dùng vẫn sẽ phải trả nhiều tiền hơn cho Galaxy Note 20+ nhưng sẽ được xài thỏi pin có dung lượng lớn hơn.

Giống như đã làm trong vài năm qua, Samsung sẽ tiết lộ Galaxy Note 20 vào tháng 8. Mặc dù năm nay, nhiều công ty đã phải trì hoãn các sản phẩm hoặc đưa ra các thông báo trực tuyến nhưng vào 2 tuần trước, Samsung đã xác nhận không có kế hoạch trì hoãn việc ra mắt các flagship. Điều đó có nghĩa là Galaxy Note 20 và Galaxy Note 20+ sẽ “lên kệ” vào cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9.

