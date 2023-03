Điểm danh smartphone mới "hot" nhất tháng 3 tại Việt Nam

Từ phân khúc cao cấp tới tầm trung, giá rẻ, rất nhiều smartphone mới sẽ đến tay người tiêu dùng vào tháng 3 này. Với sự tham gia của những thành viên mới, thị trường càng trở nên sôi động hơn bao giờ hết, người dùng sẽ có thêm nhiều lựa chọn hơn, phù hợp với nhu cầu mua sắm.

Dưới đây là một số smartphone mới "hot" nhất tháng 3 tại thị trường Việt Nam.

1. iPhone 14/ iPhone 14 Plus màu vàng

iPhone 14/ iPhone 14 Plus màu vàng mới được Apple công bố vào ngày 7/3 vừa qua. Các fan hâm mộ "Nhà Táo" đang sôi sục "săn lùng" chúng và nhiều hệ thống bán lẻ trong nước đã cho phép đặt hàng trước.

Phiên bản màu vàng mới của cặp iPhone cao cấp đem lại cái nhìn tươi trẻ và năng động hơn so với các phiên bản màu tiêu chuẩn, không quá chói như iPhone XR. Ngoài thay đổi về màu sắc, cấu hình của 2 phiên bản đều không thay đổi so với bản tiêu chuẩn. Đặc biệt, iPhone 14 Plus có tuổi thọ pin khá lớn cùng màn hình 6,7 inch - cho trải nghiệm xem "đã" hơn.

2. Galaxy A54 5G/ Galaxy A34 5G

Cặp smartphone 5G này mới được Samsung công bố trong tháng 3, hiện đã cho phép đặt trước. Điểm chung của chúng là cùng có pin dung lượng lớn - 5000 mAh, hỗ trợ sạc 25W, các phiên bản bộ nhớ và thiết kế mặt lưng hiện đại.

Tuy nhiên, Galaxy A54 5G có camera chính 50MP xịn hơn, chip mạnh hơn, màn hình "đục lỗ" tinh tế hơn. Ngược lại, Galaxy A34 5G lại sở hữu màn hình 6,6 inch lớn hơn, hiệu năng cũng mạnh mẽ không kém (Galaxy A54 5G chỉ có màn hình 6,4 inch nhỏ hơn).

3. Xiaomi Redmi 12C

Trong danh sách này, Xiaomi Redmi 12C có giá bán thấp nhất. Sản phẩm là lựa chọn hợp lý cho người dùng phổ thông, không cần nhiều dung lượng bộ nhớ và không có nhu cầu chơi game nặng. Đồng thời, màn hình của máy chỉ có vết cắt "giọt nước" cũ kỹ.

Bù lại, máy cũng được tích hợp viên pin lớn - 5000 mAh, camera chính 50MP và màn hình 6,7 inch nên vẫn đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh và xem phim, lướt mạng xã hội của người dùng. Cuối cùng, thiết kế mặt lưng vân cũng giúp thiết bị bớt bám dấu vân tay hơn, chống trơn trượt.

4. Realme C55

Giống như dòng Galaxy A của Samsung, Realme C55 cũng đã cho phép đặt trước. Tuy nhiên, điện thoại Realme có giá thấp hơn khá nhiều, vừa tầm với của nhiều người dùng tầm trung. Và mặc dù có giá thấp nhưng máy vẫn có thiết kế nổi bật với mặt lưng chuyển màu, cạnh phẳng và ống kính camera sau lớn - mang tới cảm giác sang trọng.

Đồng thời, chip xử lý khoẻ, bộ nhớ trong rộng rãi và màn hình cỡ lớn - 6,72 inch của máy đảm bảo mang lại trải nghiệm cực thích khi xem phim, chơi game. Về khả năng nhiếp ảnh, Realme C55 cũng không khiến người dùng thất vọng với camera chính 64MP, camera phụ 2MP - cho hình ảnh sắc nét và sống động.

Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/diem-danh-smartphone-moi-34hot34-nhat-thang-3-tai-viet-nam-167815.html