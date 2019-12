Dell công bố loạt laptop chạy vi xử lý Intel Core i thế hệ 10, giá từ 13 triệu đồng

Thứ Tư, ngày 25/12/2019 10:00 AM (GMT+7)

So với thế hệ trước, sản phẩm được nâng cấp về phần cứng và cả thay đổi trong thiết kế.

Dell vừa giới thiệu loạt laptop mới trang bị bộ xử lý Intel Core thế hệ 10 tại sự kiện “Discover The Power Of Premium”. So với thế hệ trước, sản phẩm không chỉ nâng cấp phần cứng mà còn thay đổi cả về thiết kế.

XPS 13 2019

Dell XPS 13 2019 chạy vi xử lý Intel Core i thế hệ thứ 10.

Với phiên bản XPS 13 7390, Dell chú trọng vào thiết kế sản phẩm. Đặc biệt, XPS 13 7390 mới cũng là một trong những laptop đầu tiên của Dell được trang bị bàn phím công nghệ đệm từ Maglev thế hệ 2 tối ưu so với bàn phím truyền thống, cùng tiết diện touchpad mở rộng 19% so với trước. Bên cạnh đó, máy còn có hệ thống tản nhiệt với 2 quạt làm mát ở cạnh bên, kết hợp cùng các ống dẫn nhiệt cỡ lớn.

XPS 13 2019 series có giá tham khảo từ 35,99 triệu đồng.

Inspiron 2019

Không chỉ XPS, Dell cũng làm mới dòng laptop Inspiron với nền tảng Intel Core thế hệ 10, gồm phiên bản từ chip phổ thông i3-1005G1 cho đến i5-1035G1, i5-10210U tầm trung và cao cấp nhất trang bị chip i7-1065G7 và i7-10510U.

Laptop mới của Dell có nhiều thay đổi trong thiết kế.

Vỏ ngoài nguyên khối bằng hợp kim nhôm. Đặc biệt, các mẫu laptop lai như Inspiron 13 “2 - trong - 1” 7391, vị trí đặt bút Active Pen được thiết kế lại an toàn hơn, tránh thất lạc trong quá trình di chuyển.

Một số cải tiến khác của Inspiron 2019 series như hệ thống bản lề mới, công nghệ tản nhiệt thông minh Adaptive Thermal với cơ chế tự động chuyển đổi chế độ tản nhiệt theo trạng thái sử dụng, công nghệ sạc nhanh ExpressCharge cho phép sạc đến 80% dung lượng pin chỉ trong 60 phút.

Inspiron 3000, 5000 và 7000 series mới có giá tham khảo tương ứng từ 12,59 triệu đồng, 13,99 triệu đồng và 30,99 triệu đồng.

Vostro 3000

Sản phẩm này cũng được trang bị một số công nghệ, tính năng mới như Adaptive Thermal tự chuyển đổi chế độ tản nhiệt theo trạng thái sử dụng, công nghệ sạc nhanh ExpressCharge. Bên cạnh đó, ứng dụng Dell Mobile Connect là một giải pháp kết nối giữa laptop và điện thoại, cho phép người dùng thực hiện cuộc gọi, gửi/nhận tin nhắn trực tiếp ngay trên màn hình laptop. Ngoài ra, Vostro còn tích hợp sẵn bộ tiện ích My Dell giúp kiểm soát máy tính.

Vostro 3000 series có giá tham khảo từ 12,99 triệu đồng, trong khi Vostro 5000 series có giá tham khảo từ 14,79 triệu đồng.

