Cùng giá 7 triệu đồng, Vivo Y33s và Oppo A95 khác gì nhau?

Thứ Hai, ngày 27/12/2021 09:01 AM (GMT+7)

Vivo Y33s sử dụng vi xử lý MediaTek, màn hình rộng hơn; trong khi Oppo A95 dùng vi xử lý Qualcomm và có công nghệ sạc nhanh 33W.

Mới đây, Vivo đã giới thiệu dòng smartphone Vivo Y33s mới nhất của hãng. Ở cùng phân khúc giá, sản phẩm này có đối thủ đáng gờm là Oppo A95. Cả hai đều có những ưu điểm riêng để nhà sản xuất định giá ở mức dưới 7 triệu đồng.

Thiết kế của Vivo Y33s và Oppo A95 đều sang trọng và hiện đại. Trong đó, Y33s được trang bị cảm biến vân tay ở cạnh bên (trong nút nguồn), còn A95 tích hợp cảm biến vân tay trong màn hình.

Với Vivo Y33s, sản phẩm được trang bị vi xử lý MediaTek Helio G80 8 nhân, gồm 2 nhân 2.0GHz hiệu năng cao cho các tác vụ nặng và 6 nhân 1.8GHz cho các tác vụ thông thường với khả năng tiết kiệm năng lượng. Trong khi đó, Oppo A95 sử dụng vi xử lý Qualcomm Snapdragon 662 8 nhân, gồm 4 nhân 2.0GHz và 4 nhân 1.8GHz.

Theo thuật toán đánh giá của AnTuTu 9, MediaTek Helio G80 có điểm số nhỉnh hơn so với Snapdragon 662 (221.738 so với 203.797). Còn theo thuật toán của GeekBench 5, MediaTek Helio G80 đặc biệt mạnh mẽ khi xử lý đơn nhân, mạnh hơn 11% so với Snapdragon 662; tuy nhiên, khi xử lý đa nhiệm, hiệu năng mà Snapdragon 662 mang lại sẽ nhỉnh hơn 8%.

Điểm AnTuTu 9 cho từng hạng mục khi đánh giá vi xử lý MediaTek Helio G80 (cột bên phải) và Qualcomm Snapdragon 662 (cột bên trái). (Có nền xanh là tốt hơn)

Nhìn chung, cả hai vi xử lý nói trên kết hợp cùng 8GB RAM sẵn có trên Vivo Y33s và Oppo A95 đều đảm bảo xử lý tốt các tác vụ từ cơ bản tới nâng cao, ngay cả các game di động như Liên Quân Mobile, PUGB Mobile,... đều có thể hoạt động trơn tru ở độ phân giải cao. Song để đảm bảo trải nghiệm game mượt mà nhất và ít nóng máy, người dùng chỉ nên thiết lập độ phân giải vừa khi chơi game trên bộ đôi smartphone này.

Nói thêm về bộ nhớ, cả Vivo Y33s và Oppo A95 đều được trang bị bộ nhớ lưu trữ 128GB. Người dùng có thể mở rộng không gian lưu trữ cho máy bằng thẻ nhớ micoSD, tối đa bổ sung được thêm 1TB trên Y33s và 256GB trên A95. Đây là một thông số quan trọng để lựa chọn smartphone phù hợp với nhu cầu lưu trữ của từng người.

Một trong những khác biệt giữa Vivo Y33s so với Oppo A95 là màn hình Vivo Y33s lớn hơn. Cụ thể, Vivo Y33s có màn hình 6,58 inch, trong khi Oppo A95 là 6,43 inch. Ngoài ra, màn hình Vivo Y33s có độ sáng tối đa lên tới 480 nit (cao hơn so với 430 nit trên Oppo A95), tức hiển thị ở môi trường có ánh nắng gắt tốt hơn. Bù lại, Oppo A95 sử dụng công nghệ màn hình AMOLED cao cấp hơn so với LCD trên Vivo Y33s. Cả hai cùng đạt độ phân giải Full HD+, có tần số quét 60Hz và được trang bị kính cường lực.

Vivo Y33s có màn hình "giọt nước", trong khi Oppo A95 là màn hình đục lỗ để đặt camera selfie.

Hệ thống camera sau của Vivo Y33s và Oppo A95 "một 9, một 10" khi Y33s được trang bị bộ ba camera 50MP + 2MP + 2MP, còn A95 là 48MP + 2MP + 2MP. Camera selfie cũng tương đồng nhau với cảm biến 16MP.

Theo mô tả của hãng, Vivo Y33s tích hợp loạt tính năng Trôi nhanh thời gian (Time Lapse), Ban đêm (Night Mode), Quay chậm (Slow Motion), Xóa phông, Toàn cảnh (Panorama), HDR, Chuyên nghiệp (Pro), Live Photo, Siêu cận (Macro),...

Trong khi Oppo A95 cũng nổi bật với chế độ AI Camera, Chuyên nghiệp (Pro), HDR, Lấy nét theo pha (PDAF), Siêu cận (Macro), Toàn cảnh (Panorama), Trôi nhanh thời gian (Time Lapse), Xóa phông,...

Cùng được trang bị pin 5.000mAh và cổng USB Type-C nhưng Vivo Y33s hỗ trợ sạc nhanh 18W, trong khi Oppo A95 lên tới 33W. Trên thực tế, mỗi khi nhắc tới sạc nhanh, Oppo vẫn thường cho thấy công nghệ SuperVOOC của họ "trên cơ" so với các đối thủ.

Theo các thử nghiêm thực tế, cần hơn 2 giờ để sạc đầy pin cho Y33s từ 0% lên 100%; trong khi chỉ cần hơn 1 giờ để sạc từ 15% lên 100% pin cho A95 (các con số này có thể khác nhau trong từng hoàn cảnh sạc và sử dụng). Dù sạc chậm hơn đối thủ nhưng bù lại Y33s có công nghệ tiết kiệm pin riêng khá tối ưu.

Rất tiếc là cả Vivo Y33s và Oppo A95 đều không đạt chuẩn chống bụi và chống nước nào. Ngoài ra, bộ đôi cũng không hỗ trợ mạng 5G.

Với những ưu và nhược điểm như đã liệt kê, người tiêu dùng có thể cân nhắc để lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu. Chẳng hạn, ưu tiên hiệu năng xử lý hay màn hình rộng thì Vivo Y33s (giá niêm yết 6,99 triệu đồng, đang giảm 300.000 đồng) đáng mua hơn, nhưng ưu tiên sạc nhanh thì sẽ là Oppo A95 (giá niêm yết 6,99 triệu đồng, không giảm giá).

