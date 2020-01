Có tiền thưởng Tết trong tay, chọn Apple Watch nào đây?

Thứ Tư, ngày 22/01/2020 12:00 PM (GMT+7)

Có rất nhiều mẫu Apple Watch để người dùng lựa chọn, bao gồm kích cỡ, kết nối LTE hoặc thậm chí là phiên bản đặc biệt.

Không dừng lại ở đó, các lựa chọn vỏ titan và gốm khiến việc lựa chọn thêm phần khó khăn. Tuy có hơn 40 mẫu Apple Watch đang được bán trên trang web của Apple nhưng may mắn là người dùng vẫn có thể đưa ra quyết định dễ dàng qua hướng dẫn dưới đây.

Apple Watch nào tốt nhất hiện nay?

Watch Series 5 là cái tên rõ ràng nhất, và nếu muốn linh hoạt nhất thì hãy chọn mẫu có LTE. Đối với hầu hết các trường hợp, bản vỏ nhôm là lựa chọn tốt hơn vì nó rẻ hơn, nhẹ hơn và chống trầy xước tốt hơn.

Dĩ nhiên, Watch Series 5 có giá cao nhất nhưng bù lại mang đến cho người dùng nhiều tính năng mới mà các mẫu trước đó không có cũng như hỗ trợ phần mềm được lâu hơn. Người dùng cũng có thể mua Watch Series 4 đã qua sử dụng, nhưng tốt nhất nên chọn Watch Series 5 nếu muốn tránh các lo lắng tương lai.

Kích thước Watch Series 5 mua chủ yếu phụ thuộc vào cổ tay và độ lớn màn hình mà người dùng muốn, tuy nhiên vấn đề này bài viết sẽ không đi sâu nhiều.

Nếu muốn để iPhone ở nhà mà vẫn dùng Watch Series 5 để thực hiện cuộc gọi, gửi tin nhắn và truyền phát Apple Music, hãy chọn bản LTE. Nếu iPhone luôn bên mình 99%, người dùng hãy bỏ qua bản LTE để tiết kiệm được khoản kha khá tiền bạc.

Có nên mua Watch Series 3?

Watch Series 5 rất tốt, nhưng điều đó không có nghĩa người dùng hoàn toàn bỏ qua các phiên bản cũ. Về cơ bản, Watch Series 3 sẽ giúp tiết kiệm được một khoản tiền không hề nhỏ mà vẫn giúp thực hiện các nhiệm vụ như tương tác với Siri và đeo đồng hồ ngay trong hồ bơi.

Nhìn chung, người dùng có thể mua Watch Series 5 nếu muốn các tính năng tốt nhất cho sức khỏe, cần màn hình lớn hơn và giữ đồng hồ trong thời gian dài. Còn nếu muốn tiết kiệm tiền và không cần quá nhiều các tính năng sức khỏe nâng cao, người dùng hãy cứ chọn Watch Series 3 cũng ổn.

Chọn vỏ nhôm hay thép không gỉ?

Sau khi quyết định mua Apple Watch nào, điều tiếp theo cần giải quyết là chọn chất liệu vỏ máy, với các lựa chọn nhôm, thép không gỉ, titan và gốm. Hầu hết mọi người sẽ chọn bản nhôm vì nó rẻ hơn, nhẹ hơn và ít trầy xước hơn khi sử dụng. Nhưng nếu muốn một sản phẩm sang trọng cao cấp hơn, hãy chọn mẫu thép không gỉ, lúc này người dùng có thể cần mua dây đeo riêng để gắn vào bản vỏ nhôm cho “hợp gu”.

Bản titan cũng có sẵn với các màu Bạc và Đen cho Watch Series 5 trông khá đẹp, nhưng giá tiền sẽ cao hơn rất nhiều so với bản nhôm. Bản này chống trầy xước tốt hơn thép không gỉ. Còn bản vỏ gốm sẽ khiến giá Watch Series 5 trở nên cao ngất ngưởng, nhưng bù lại giá rất đẹp.

Kích cỡ nào?

Mỗi chiếc Apple Watch đều đi kèm các dây đeo S, M hoặc L, nhưng kích cỡ màn hình tạo ra sự khác biệt rõ ràng. Người dùng sẽ thấy 2 kích cỡ có sẵn cho Watch Series 3 là 38 mm và 42 mm, cũng như 2 kích cỡ có sẵn cho Watch Series 5 là 40 mm và 44 mm.

Nhìn chung, kích thước nhỏ hơn và lớn hơn của các mẫu là khá gần nhau nên phụ thuộc vào cảm nhận cá nhân mà người dùng lựa chọn. Một điều mình cần nhắc là bản lớn hơn có thời lượng pin tốt hơn, nhưng khó sử dụng cho các cổ tay nhỏ. Tốt nhất người dùng hãy đeo vào cổ tay mình, thấy cái nào cho cảm giác thoải mái nhất mua.

Liệu LTE có cần thiết?

Hầu hết chúng ta không cần Apple Watch với LTE - một tính năng cho phép người dùng để iPhone ở nhà mà vẫn có thể nhận cuộc gọi, gửi tin nhắn, truyền phát Apple Music và sử dụng các ứng dụng khác cần Internet. Nếu thường để iPhone bên cạnh, việc mua bản LTE thực sự hơi phí phạm.

Dĩ nhiên, mọi thứ vẫn còn phụ thuộc vào nhu cầu của người dùng ra sao. Nếu muốn để iPhone ở nhà mà vẫn duy trì kết nối, hãy chi thêm hơn 2 triệu đồng để lấy bản LTE và thêm ít phí cho dịch vụ không dây của nhà mạng. Cầm nó, người dùng có thể để iPhone ở nhà mà vẫn có thể đi vào phòng tập và liên lạc.

Gói bản hành mở rộng có cần thiết?

Gói bảo hành mở rộng sẽ giúp bảo vệ Apple Watch trong các trường hợp thiệt hại do các tác nhân không mong muốn. Nhìn chung, nếu người dùng mua đồng hồ khi sử dụng trong môi trường làm việc khắc nghiệt thì đây là một lựa chọn tốt hơn so với việc đầu tư vỏ bảo vệ hoặc miếng dán màn hình. Tuy người dùng vẫn phải trả khoản khấu trừ để sửa nó nhưng dù sao vẫn rẻ hơn so với việc mua một Apple Watch mới.

