Chính thức “trình làng” Galaxy M21 pin 6000 mAh, giá từ 3,9 triệu

Thứ Năm, ngày 22/07/2021 12:00 PM (GMT+7)

Galaxy M21 2021 đã được công bố chính thức với camera ba 48MP và pin lớn.

Samsung đã công bố Galaxy M21 vào tháng 3 năm ngoái và hôm 21/7 vừa qua, công ty đã giới thiệu phiên bản 2021 - Galaxy M21 2021 Edition. Sản phẩm có thiết kế đơn giản, phục vụ cho đối tượng người dùng tầm trung.

Galaxy M21 2021 có pin 6000 mAh.

Galaxy M21 2021 Edition không có quá nhiều cải tiến so với phiên bản năm ngoái. Thay đổi chủ yếu nằm ở thiết kế mặt lưng và camera chính sử dụng cảm biến GM2 48MP của Samsung. Điện thoại được cài đặt sẵn phiên bản giao diện người dùng One UI 3.1 Core - phiên bản cấp thấp của One UI 3.1 và chạy hệ điều hành Android 11.

Máy có thiết kế đơn giản.

Ngoài ra, các thông số kỹ thuật của Galaxy M21 mới giữ nguyên: chip SoC Exynos 9611, màn hình Super AMOLED kích cỡ 6,4 inch độ phân giải FullHD +, pin 6.000mAh với sạc nhanh 15W và máy quét dấu vân tay ở mặt lưng.

Phía trước là camera selfie 20MP với thiết kế “giọt nước” trong khi camera chính 48MP được kết hợp cùng camera góc rộng 8MP và cảm biến độ sâu 5MP. Nhìn chung, cấu hình này đáp ứng cho những ai thích sử dụng smartphone pin “trâu”, hiệu năng khá, không yêu cầu ảnh chụp chất lượng cao.

Chiếc điện thoại pin "trâu" này có giá bán phải chăng.

Galaxy M21 2021 Edition có hai màu: Đen Than Charcoal và Xanh dương Arctic cùng hai tùy chọn bộ nhớ - RAM 4GB / ROM 64GB và RAM 6GB / ROM 128GB. Hai phiên bản có giá lần lượt là 12.499 Pupi (170 USD – 3,9 triệu đồng) và 14.499 Rupi (195 USD – 4,48 triệu đồng). Sản phẩm sẽ được bán tại Ấn Độ bắt đầu từ ngày 26/7 thông qua cửa hàng trực tuyến của Samsung, Amazon.in và các cửa hàng bán lẻ tại quốc gia này.

Hiện vẫn chưa rõ khi nào thiết bị sẽ đến với các quốc gia khác. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin về Galaxy M21 2021 tại các tin bài sau.

