Bill Gates đến thẳng trụ sở Samsung để… đổi điện thoại

Trong một phiên AMA (Ask Me Anything) mới trên Reddit, Bill Gates tiết lộ rằng ông hiện đang sử dụng Galaxy Z Fold 4 do Chủ tịch Samsung Lee Jae-Yong tặng cho ông khi ông đến thăm Hàn Quốc lần gần nhất. Điều này khiến giới công nghệ buồn cười vì Bill Gates đã trực tiếp đến gặp chủ tịch Samsung để nâng cấp điện thoại của ông ấy - một điều khá buồn cười.

Được biết, việc sử dụng hàng ngày của Bill Gates bao gồm nhiều ứng dụng khác nhau của Microsoft và Outlook (như một giải pháp thay thế Gmail) trên Galaxy Z Fold4 mà ông sử dụng. Các thiết bị Galaxy Z Fold có thể biến thành một chiếc máy tính bảng khi muốn, và đó là lý do khiến Gates không cần phải sử dụng một chiếc máy tính bảng chuyên dụng. Đây gần như là điểm nhấn của toàn bộ dòng sản phẩm gập lại hàng đầu từ Samsung.

Một số người có thể đặt ra câu hỏi tại sao Bill Gates sử dụng smartphone Samsung mà không phải điện thoại Android do Microsoft sản xuất (ám chỉ Surface Duo), nhưng điều đó không có gì đáng ngạc nhiên. Khi Satya Nadella tiếp quản vị trí CEO Microsoft vào năm 2014, ông đã chuyển trọng tâm của công ty từ phần cứng sang các dịch vụ phần mềm hoạt động trên tất cả các hệ điều hành phổ biến, bao gồm cả Android.

Microsoft cũng có quan hệ đối tác với Samsung để smartphone của công ty Hàn Quốc được cài sẵn nhiều ứng dụng khác nhau từ Microsoft. Trong những năm gần đây, cả hai cung cấp quyền truy cập miễn phí vào các dịch vụ của Microsoft trên nhiều thiết bị Samsung khác nhau (bao gồm cả điện thoại và TV), chẳng hạn như đăng ký Xbox Game Pass, vì vậy sẽ không bất ngờ khi hai công ty sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác trong thời gian tới.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/bill-gates-en-thang-tru-so-samsung-e-oi-ien-thoai-a590126.html