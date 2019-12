Bất ngờ với tên gọi của iPhone SE phiên bản kế nhiệm

Thứ Ba, ngày 10/12/2019 10:00 AM (GMT+7)

Dự kiến, trong quý đầu tiên của năm tới, Apple ​​sẽ tiết lộ phiên bản tiếp theo của iPhone SE nhưng dưới một tên gọi khác.

Năm ngoái, một tin đồn chỉ ra rằng Apple sẽ tung iPhone SE 2 với màn hình nhỏ, Face ID và Camera TrueDepth vào đầu năm nay. Về cơ bản, thiết bị sẽ trông giống như một phiên bản mini của iPhone X. Tuy nhiên, tin đồn mới nhất lại cho rằng chúng có thiết kế iPhone 8 của năm 2017 nhưng được trang bị chip A13 Bionic mạnh mẽ.

iPhone 8.

Do đó, iPhone SE2 sẽ có thể sở hữu màn hình LCD 4,7 inch mang độ phân giải 750 x 1334 pixel. Bộ nhớ RAM có thể sẽ tăng 1GB lên 3GB. Giá bán của chúng có thể sẽ bắt đầu ở mức 399 USD (tương đương 9,24 triệu đồng) cho bản 64GB và tăng lên tới 499 USD (khoảng 11,56 triệu đồng) cho bản 128GB hoặc 256GB. Máy sẽ đi kèm với Touch ID và sẽ không hỗ trợ Touch 3D.

iPhone SE tiếp theo sẽ là iPhone 9

Theo Macotakara, nhiều khả năng phiên bản tiếp theo của iPhone SE sẽ được mang tên iPhone 9 vì nó trông giống iPhone 8 nhưng với thông số kỹ thuật được cải thiện. Nhà phân tích Ming-Chi Kuo của TF International ban đầu dự đoán rằng Apple sẽ bán được từ 30 - 40 triệu iPhone SE 2 vào năm tới, sau đó đã giảm ước tính đó xuống khoảng từ 20 - 30 triệu thiết bị.

Các tùy chọn màu sắc cho mẫu iPhone này sẽ là: Xám Space, Bạc - Silver và Đỏ - Red. Và ông Kuo tin rằng thiết kế iPhone SE 2 mà chúng ta đã thấy năm ngoái với màn hình có tai thỏ và viền mỏng sẽ xuất hiện trở lại vào đầu năm 2021.

iPhone SE có thiết kế viền mỏng như thế này sẽ xuất hiện vào năm 2021.

Vì iPhone 9 sẽ là một phiên bản iPhone có giá phải chăng nên có khả năng sẽ không cung cấp kết nối 5G. Điều này khá hợp lý để người tiêu dùng chờ đợi các flagship năm 2020 sẽ được công bố vào tháng 9 tới. Những điện thoại đó có thể bao gồm iPhone 12 Pro với màn hình OLED 6,1 inch, thiết lập 3 camera, cảm biến Time of Flight (ToF) và hỗ trợ 5G. IPhone 12 Pro Max sẽ có thông số kỹ thuật tương tự iPhone 12 Pro nhưng sẽ có màn hình OLED 6,7 inch và pin dung lượng lớn hơn. IPhone 12 Plus / Max là phần tiếp theo của iPhone 11 với camera sau kép; màn hình OLED và hỗ trợ 5G. Cuối cùng, iPhone 12 sẽ mang thông số kỹ thuật tương tự như iPhone 12 Plus / Max nhưng có màn hình OLED nhỏ hơn – kích cỡ 5,4 inch.

