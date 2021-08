Bảng giá smartphone Vivo: Giá giảm ít, tối đa 700.000 đồng với V20

Thứ Bảy, ngày 21/08/2021 06:00 AM (GMT+7)

Tháng 8/2021, giá sau khuyến mại của các smartphone Vivo không còn tốt như cùng khoảng thời gian ở tháng trước.

So với cùng khoảng thời gian này của tháng trước, tất cả smartphone Vivo đều đang có giá cao hơn (do khuyến mại ít hơn). Để mua chiếc smartphone Vivo có giá thấp nhất, người dùng có thể tham khảo dòng Y1s (2GB/32GB) giá 2,45 triệu đồng (không giảm giá), hay Y11 (3GB/32GB) đang giảm 200.000 đồng còn 2,79 triệu đồng (cao hơn tháng trước 100.000 đồng).

Vivo Y1s.

Cao hơn một chút, chiếc Vivo Y12s phiên bản 3GB/32GB cũng đang có giá dưới 3 triệu đồng, chính xác là 2,99 triệu đồng sau khi giảm 300.000 đồng so với giá gốc. Trong khi đó, phiên bản 4GB/128GB của Y12s giảm 500.000 đồng, còn 3,79 triệu đồng so với giá gốc 4,29 triệu đồng. Mức giá khuyến mại của cả hai đều cao hơn 100.000 đồng nếu so với tháng trước.

Vivo Y12s.

Nếu giữa tháng trước Vivo V20 SE, V20 (2021) và V20 (2020) là những sản phẩm có giá giảm mạnh nhất, trên 1 triệu đồng; thì giữa tháng 8 này không còn sản phẩm nào được giảm trên 1 triệu đồng nữa. Cả 3 sản phẩm chỉ còn giảm 700.000 đồng, đưa giá khuyến mại về mức 6,49 triệu đồng (V20 SE) và 7,79 triệu đồng (V20 2020 và 20201).

Vivo V20 (2020) đang giảm 700.000 đồng.

Bảng giá tham khảo smartphone Vivo giữa tháng 8/2021:

Sản phẩm RAM/ROM Giá niêm yết (VNĐ) Giá ưu đãi (VNĐ) Vivo Y1s 2GB/32GB 2.450.000 - Vivo Y11 3GB/32GB 2.990.000 2.790.000 Vivo Y12s 3GB/32GB 3.290.000 2.990.000 4GB/128GB 4.290.000 3.790.000 Vivo Y12s (2021) 3GB/32GB 3.290.000 - Vivo Y20 (2021) 4GB/64GB 3.990.000 3.790.000 Vivo Y20 4GB/64GB 3.990.000 3.790.000 Vivo Y20s 6GB/128GB 4.990.000 4.690.000 Vivo Y51 (2020) 8GB/128GB 6.290.000 5.990.000 Vivo V20 SE 8GB/128GB 7.190.000 6.490.000 Vivo Y53s 8GB/128GB 6.990.000 - Vivo Y72 5G 8GB/128GB 7.990.000 7.590.000 Vivo V20 (2021) 8GB/128GB 8.490.000 7.790.000 Vivo V20 (2020) 8GB/128GB 8.490.000 7.790.000 Vivo V21 5G 8GB/128GB 9.990.000 9.490.000

* Giá tham khảo vào ngày 17/8/2021

