Bảng giá smartphone Nokia tháng 3/2023: Nokia G11 Plus giảm giá kép tiền triệu

Tháng 3/2023, hai mẫu điện thoại giá rẻ nhất của Nokia là Nokia 105 4G và Nokia 110 4G đều giảm giá vài chục ngàn đồng so với trước. Cụ thể, giá niêm yết tương ứng của bộ đôi này là 820.000 đồng và 870.000 đồng, hiện tương ứng còn 790.000 đồng và 840.000 đồng. Riêng Nokia 215 4G giữ nguyên giá 990.000 đồng.

Nokia C30 đã không còn trên kệ hàng so với tháng trước. Trong khi đó, Nokia G11 Plus giảm hẳn 1 triệu đồng cho cả hai model 3GB/32GB và 3GB/64GB, tương ứng còn 2,19 triệu đồng (giá gốc 3,19 triệu đồng) và 2,29 triệu đồng (giá gốc 3,29 triệu đồng),... Lưu ý là giá gốc nói trên của Nokia G11 Plus cũng đã giảm so với trước, như vậy mua G11 Plus vào thời điểm này là khá hời.

Dịp này, Nokia C31 và Nokia C21 Plus cũng giảm giá. Cụ thể, Nokia C31 giảm 700.000 đồng, còn 2,49 triệu đồng so với giá gốc 3,19 triệu đồng; Nokia C21 Plus giảm 800.000 đồng cho bản 3GB/64GB, giảm 700.000 đồng cho bản 3GB/32GB, tương ứng còn 2,39 triệu đồng và 2,29 triệu đồng.

Bảng giá tham khảo điện thoại Nokia tháng 3/2023:

Sản phẩm RAM/ROM Giá niêm yết (VNĐ) Giá ưu đãi (VNĐ) Nokia 105 4G - 820.000 790.000 Nokia 110 4G - 870.000 840.000 Nokia 215 4G - 990.000 - Nokia 8210 4G - 1.590.000 - Nokia 5710 - 1.790.000 - Nokia C31 3GB/32GB 3.190.000 2.490.000 Nokia C21 Plus 3GB/32GB 2.990.000 2.290.000 3GB/64GB 3.190.000 2.390.000 Nokia G11 Plus 3GB/32GB 3.190.000 2.190.000 3GB/64GB 3.290.000 2.290.000

* Giá tham khảo ngày 4/3/2023.

* Giá có thể thay đổi và khác nhau giữa các hệ thống.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/bang-gia-smartphone-nokia-thang-32023-nokia-g11-plus-giam-gia-kep-tien-trieu-1445872.ngn