Bảng giá iPad tháng 5, giảm tới 23%

Cùng với mức suy giảm của thị trường công nghệ nói chung, doanh số máy tính bảng trong thời gian qua không tăng trưởng. Do đó, các nhà bán lẻ liên tục tung ra các chương trình giảm giá, khuyến mại để hấp dẫn khách hàng.

Trong tháng 5 này, nhiều mẫu iPad được giảm giá mạnh mẽ hơn so với thời gian trước, lên tới 23%. Do đó, người dùng có thể tiết kiệm kha khá so với thời điểm trước đây. Chiếc iPad 9 Wifi 64GB chỉ có giá bán từ 7,81 triệu đồng. Mức giá này phù hợp với khá nhiều người dùng phổ thông.

iPad Pro 12,9 inch 5G 2TB có giá cực cao.

Hiện tại, chiếc iPad có giá cao nhất là iPad Pro 12,9 inch 5G 2TB – 58,99 triệu đồng, ngang với một chiếc máy tính xách tay.

Bảng giá iPad tháng 5:

Tên sản phẩm Kết nối Bộ nhớ trong Giá niêm yết (VNĐ) Giá ưu đãi (VNĐ) iPad 9 WiFi 64GB 9.990.000 7.810.000 256GB 12.990.000 11.190.000 WiFi Cellular 64GB 12.990.000 9.990.000 256GB 17.990.000 13.990.000 iPad 10 WiFi 64GB 12.990.000 11.090.000 WiFi + Cellular 64GB 16.990.000 14.290.000 iPad Air 5 M1 WiFi 64GB 16.990.000 14.190.000 Wifi Cellular 64GB 19.990.000 16.990.000 256GB 24.990.000 21.990.000 iPad mini 6 WiFi Cellular 64GB 19.990.000 15.700.000 iPad Pro M1 11 inch WiFi 2TB 49.990.000 44.990.000 WiFi Cellular 2TB 55.990.000 50.990.000 iPad Pro M2 11 inch WiFi 128GB 23.990.000 20.990.000 iPad Pro M1 12.9 inch WiFi 512GB 38.990.000 32.690.000 2TB 59.990.000 54.990.000 WiFi Cellular 128GB 34.990.000 29.290.000 2TB 63.990.000 58.990.000

