Apple Watch Series 7 chưa ra, Apple Watch 8 đã khiến fan phấn khích thế này

Thứ Năm, ngày 02/09/2021 10:00 AM (GMT+7)

Sắp tới, dòng đồng hồ Apple Watch 8 sẽ đi kèm với tính năng đo nhiệt độ để theo dõi huyết áp và lập kế hoạch sinh sản cho người đeo.

Nhiều năm gần đây, Apple đã âm thầm nghiên cứu máy đo huyết áp để tích hợp vào một trong những mẫu Apple Watch sắp ra mắt của mình. Và cho đến gần đây, công chúng hy vọng tính năng này xuất hiện trên Apple Watch 7, sẽ ra mắt vào cuối năm nay bất chấp việc sản xuất bị trì hoãn.

Apple Watch Series 8 sẽ được tích hợp nhiều tính năng "ngon" hơn cả Apple Watch Series 7.

Tuy nhiên, nguồn tin Mark Gurman khẳng định, dòng Apple Watch năm nay chưa kịp tích hợp tính năng nào như vậy. Trong khi đó, chúng đã có mặt trên các sản phẩm “đối thủ”: Samsung Galaxy Watch 3, Galaxy Watch Active 2, Galaxy Watch 4, và Galaxy Watch 4 Classic.

Apple Watch Series 8 có thể giúp lập kế hoạch sinh sản?

Ngoài việc bổ sung máy đo huyết áp, Apple cũng đang nghiên cứu một tính năng thú vị khác - màn hình tích hợp theo dõi các biến động về nhiệt độ. Theo Wall Street Journal, Apple có thể nâng cấp các tính năng liên quan đến sức khỏe đầy tham vọng của mình lên một tầm cao mới vào năm tới với việc bổ sung nhiệt kế đeo tay.

Mặc dù việc đo nhiệt độ cổ tay của một người có độ lệch cao hơn so với tiêu chuẩn nhưng một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng, phương pháp này có thể cung cấp kết quả đo ổn định hơn so với nhiệt độ trán. Và theo dõi nhiệt độ cơ bản hàng ngày của một người là một trong những cách tự nhiên và chắc chắn nhất để theo dõi chu kỳ sinh sản của họ.

Tính năng đo lượng Oxy trong máu trên một số mẫu Apple Watch hiện nay.

Nhiệt độ cơ thể của phụ nữ trung bình ở mức 97 ° F (36,1 ° C) - 97,5 ° F (36,4 ° C), khi rụng trứng, nhiệt độ sẽ tăng lên 97,6 ° F (36,4 ° C) đến 98,6 ° F (37 ° C). Điều này giúp người đeo dễ dàng tìm ra những ngày dễ thụ thai nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kế hoạch hóa gia đình tự nhiên.

Apple có thể tung ra nhiệt kế đo nhiệt độ, hỗ trợ khả năng sinh sản này cùng với tính năng theo dõi huyết áp trên Apple Watch 8 vào năm 2022. Thêm vào đó, đồng hồ sẽ có thêm một số tính năng hấp dẫn khác: phát hiện chứng ngưng thở khi ngủ và cải thiện máy theo dõi oxy trong máu hiện có.

Tất nhiên, không có tính năng nào được đồn đoán sẽ chắc chắn xuất hiện trên Apple Watch tương lai của Apple, mọi thứ đều có thể thay đổi hoặc loại bỏ theo hướng phát triển mới. Do đó, giới chuyên gia đang chờ đợi các thiết kế liên quan đến sức khỏe của “Nhà Táo” trở thành hiện thực vào năm tới.

Nguồn: http://danviet.vn/apple-watch-series-7-chua-ra-apple-watch-8-da-khien-fan-phan-khich-the-nay-502021299586858.htm