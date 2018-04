Apple đang trả giá đắt vì cố gắng thoát khỏi Samsung

Có vẻ đối tác cung cấp màn hình OLED mới cho Apple đang phải vật lộn để đủ lượng màn hình cho cung cấp cho iPhone tiếp theo.

Apple đã phụ thuộc vào Samsung trong việc cung cấp màn hình OLED, nhưng báo cáo từ The Wall Street Journal cho thấy những khó khăn khi công ty tìm cách tách rời khỏi Samsung. Báo cáo cho thấy LG Display - gần đây đã được Apple chọn làm đối tác cung cấp màn hình OLED cho ít nhất 1 mẫu iPhone 2018 - đang phải vật lột để cung cấp đủ lượng màn hình cho iPhone tiếp theo.

Màn hình OLED là thành phần đắt nhất trên iPhone X, khiến giá sản phẩm luôn ở mức cao.

Do các vấn đề về sản xuất, LG được cho là đã bị tụt hậu so với lịch trình ra mắt iPhone 2018 của Apple. Màn hình OLED mỏng hơn và linh hoạt hơn so với màn hình LCD, nhưng nó khó sản xuất hơn. Việc LG gặp khó trong việc cung ứng màn hình OLED sẽ buộc Apple có thể quyết định từ bỏ LG. Điều đó có nghĩa Samsung - đối thủ lớn nhất của Apple - sẽ là nhà cung cấp màn hình OLED duy nhất cho iPhone.

Màn hình OLED được xem là một trong những lý do chính khiến giá bán iPhone X cao ngất ngưởng, và quá phụ thuộc vào Samsung có thể ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch của Apple trong việc giảm giá thành sản phẩm. Theo hãng nghiên cứu Fomalhaut Techno (Nhật Bản) cho biết, màn hình OLED của Samsung có khả năng chiếm 97 USD trong tổng số 376 USD chi phí sản xuất một chiếc iPhone X. Điều này đẩy giá bán sản phẩm lên mức cao hơn. Nếu không có nhà cung cấp thứ hai, Apple không có chỗ để đàm phán giá OLED với Samsung.

Tìm cách thoát khỏi Samsung nhưng Apple đang gặp khó với màn hình OLED của LG.

Báo cáo của tờ The Wall Street Journal nói rằng Apple đang chuẩn bị ra mắt ba chiếc iPhone sắp tới, bao gồm một iPhone OLED 6,5 inch, một iPhone OLED 5,8 inch và một iPhone LCD 6,1 inch. Dự kiến Apple sẽ xuất xưởng được khoảng 100 triệu chiếc iPhone trong năm nay, vì vậy nếu không đáp ứng được yêu cầu của Apple, đây rõ ràng là một thiệt hại không hề nhẹ đối với LG.