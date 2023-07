5 máy tính bảng cho học sinh cấu hình "ngon", giá dưới 8 triệu

Ngoài máy tính xách tay, việc sở hữu một chiếc máy tính bảng sẽ hỗ trợ rất nhiều cho học sinh/ sinh viên khi học tập hoặc làm việc part - time. Ngoài tính di động, tablet còn có giá bán "mềm" hơn nhiều so với laptop.

Ở mức tài chính dưới 8 triệu, khá nhiều dòng máy tính bảng có cấu hình khoẻ, đáp ứng tốt các nhiệm vụ học tập, giải trí. Dưới đây là 5 tablet ổn nhất ở phân khúc giá này:

1. iPad 9

Ra mắt vào năm 2021, giá bán của iPad 9 đã được giảm xuống mức dưới 8 triệu đồng. Nhờ được tích hợp chip xử lý A13 Bionic, máy vẫn đủ mạnh để thao tác mượt mà mọi tác vụ.

Đồng thời, màn hình 10,2 inch cũng khá gọn gàng, phù hợp cho học sinh, sinh viên khi nhét vào balo đi học. Và tất nhiên, trọng lượng nhẹ của thiết bị sẽ giúp cho việc di chuyển, học nhóm trở nên dễ dàng hơn. Viên pin 8600 mAh bên trong hứa hẹn cung cấp thời lượng pin cho cả ngày dài.

2. Lenovo Tab P11 Plus

Có màn hình lớn hơn iPad 9, máy tính bảng của Lenovo cũng rất đáng tham khảo. Sản phẩm có hiệu năng khá tốt nhờ tích hợp chip MediaTek Helio G90T + RAM 4GB. Tuy chỉ có viên pin dung lượng 7700mAh nhưng máy lại có khả năng sạc nhanh 20W, giúp rút ngắn thời gian sạc đáng kể.

Về âm thanh, máy tính bảng có chuẩn Dolby Atmos nên cũng cho trải nghiệm giải trí, chơi game khá sống động. Cùng với đó, hệ thống bảo mật của tablet được đánh giá cao với khả năng nhận diện khuôn mặt nhanh chóng.

3. Galaxy Tab A8

Có mức giá sau giảm chỉ còn dưới 7 triệu đồng, Galaxy Tab A8 cũng là một lựa chọn khá tiết kiệm cho học sinh/ sinh viên. Con chip bên trong máy đủ khoẻ để người dùng chơi game và xử lý đa nhiệm mượt mà. Thêm vào đó, viên pin dung lượng 7040 mAh có thể trụ được cả ngày dài.

Mặc dù chỉ có camera sau chất lượng 8MP khá khiêm tốn nhưng thiết bị lại có hệ thống âm thanh chuẩn Dolby Atmos, tăng trải nghiệm giải trí đa phương tiện. Cuối cùng, màn hình 10,5 inch với độ phân giải 1200 x 1920 pixel sẽ đảm bảo hiển thị mọi nội dung sắc nét và sống động.

4. Xiaomi Redmi Pad

Dù có giá bán tầm trung nhưng Xiaomi Redmi Pad cũng là gợi ý không tồi khi có giá dưới 6 triệu đồng. Màn hình 10,61 inch có độ phân giải tốt, tốc độ làm mới cao - 90Hz nên có thể chơi game cực mướt.

Thêm vào đó, hiệu năng đến từ chip MediaTek Helio G99 và pin 8000 mAh cũng đảm bảo học sinh/ sinh viên có thể thao tác mọi nhiệm vụ cực trơn tru và sử dụng cả ngày. Đặc biệt, máy cũng có trọng lượng cực nhẹ - 445g, dễ dàng mang theo mọi lúc, mọi nơi. Cuối cùng, cục sạc đi kèm theo tablet với công suất lên tới 22,5W sẽ không khiến trải nghiệm bị đứt đoạn.

5. Lenovo Tab M10 FHD Plus

Có giá bán thấp nhất trong danh sách này, Lenovo Tab M10 FHD Plus lép vế hơn hẳn so với các sản phẩm "đối thủ" về hiệu năng do chỉ được tích hợp chip MediaTek Helio P22T. Bù lại, màn hình 10,3 inch rộng rãi với độ phân giải 1200 x 1920 pixel cũng đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng bình thường.

Chưa hết, máy còn hỗ trợ kết nối 4G, cho phép người dùng duy trì kết nối mạng liền mạch; tích hợp sẵn chế độ trẻ em, khiến phụ huynh yên tâm hơn. Tuy nhiên, máy tính bảng chỉ có pin 5000 mAh, khó có thể sử dụng cả ngày nếu người dùng chơi game liên tục.

Nguồn: https://arttimes.vn/cong-nghe/5-may-tinh-bang-cho-hoc-sinh-cau-hinh-34ngon34-gia-duoi-8-trieu-c61a32092.htmlNguồn: https://arttimes.vn/cong-nghe/5-may-tinh-bang-cho-hoc-sinh-cau-hinh-34ngon34-gia-duoi-8-trieu-c61a32092.html