10 sản phẩm của Apple có thể sẽ ngừng sản xuất kể từ tháng 9 tới

Sự kiện iPhone thường niên của Apple đã được chính thức công bố thời gian vào ngày 9/9 với khẩu hiệu "It's Glowtime". Các sản phẩm như iPhone 16, AirPods mới, một số mẫu Apple Watch mới và có khả năng nhiều hơn nữa sẽ được ra mắt. Tuy nhiên, việc giới thiệu các sản phẩm mới cũng có nghĩa là nói lời tạm biệt với những sản phẩm cũ hơn. Đây là một số sản phẩm của Apple có thể sẽ ngừng sản xuất, sớm nhất là vào tháng tới, theo 9to5Mac.

iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max

Kể từ khi iPhone XS và XR ra mắt vào năm 2018, Apple đã ngừng sản xuất iPhone bản cao nhất chỉ một năm sau khi ra mắt, có thể là vì chúng quá giống nhau, và Apple muốn bạn mua một trong những chiếc iPhone giá rẻ của họ nếu bạn muốn tiết kiệm tiền. Truyền thống này đến nay vẫn không có dấu hiệu thay đổi, vì vậy chúng ta có thể sẽ nói lời tạm biệt với chiếc iPhone đầu tiên của Apple có vỏ titan vào tháng tới.

Đây cũng có khả năng là dòng iPhone Pro cuối cùng có màn hình 6,1 inch và 6,7 inch, vì iPhone 16 Pro dự kiến ​​sẽ có màn hình lớn hơn. iPhone 15 Pro cũng có màu Xanh Titan đẹp mắt, một màu có thể cũng sẽ không còn trong dòng sản phẩm 16 Pro.

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Plus là chiếc iPhone tiêu chuẩn cỡ lớn đầu tiên của Apple, sau sự thất bại của iPhone 12 mini và iPhone 13 mini. Thiết bị có cùng màn hình 6,7 inch và thời lượng pin dài như iPhone Pro Max, chỉ có điều là giá rẻ hơn. 14 Plus cũng mang lại thương hiệu "Plus" lần đầu tiên kể từ iPhone 8 Plus ra mắt năm 2017.

Apple đã ngừng sản xuất iPhone 13 mini vào tháng 9 năm ngoái trong khi vẫn tiếp tục bán iPhone 13, do đó, rất có thể chúng ta sẽ lại thấy một chiến lược tương tự trong năm nay - với việc khai tử 14 Plus và iPhone 14 sẽ tiếp tục tồn tại thêm một thời gian nữa.

iPhone 13

Apple giới thiệu iPhone 13 vào năm 2021, với một số nâng cấp, bao gồm thời lượng pin dài hơn, hệ thống camera mới và phần khuyết nhỏ hơn. Giá khởi điểm của thiết bị là 799 USD và giá đã giảm nhiều trong những năm qua, hiện tại giá khởi điểm là 599 USD. Tuy nhiên, hiện tại nó đã gần 3 năm tuổi và vẫn là chiếc iPhone lâu đời nhất được bán trên trang web của Apple.

Nếu lịch sử lặp lại, iPhone 13 cũng sẽ biến mất và iPhone 14 sẽ thay thế ở mức giá 599 USD - ít nhất là cho đến khi iPhone SE 4 ra mắt.

Apple Watch Series 9, Ultra 2 và SE 2

Theo 9to5Mac, các bản nâng cấp cho cả ba mẫu Apple Watch có thể sẽ được ra mắt vào tháng tới. Apple Watch Series 10 dự kiến ​​sẽ có màn hình lớn hơn, vỏ mỏng hơn và có khả năng sẽ có chipset mới. Watch Ultra 3 cũng dự kiến ​​sẽ có nâng cấp nhỏ trong năm nay và SE 3 được đồn đoán sẽ chuyển sang vỏ nhựa với mức giá phải chăng hơn.

Nếu tất cả các mẫu Apple Watch đều được cập nhật, rất có thể Apple sẽ ngừng bán tất cả các mẫu Series 9, Ultra 2 và SE 2 thế hệ hiện tại.

AirPods 2 và AirPods 3

Apple đã bán AirPods 2 từ năm 2019, đóng vai trò là mẫu sản phẩm cấp thấp với mức giá phải chăng với tất cả các tính năng cần thiết. Mặc dù AirPods 3 đã được giới thiệu vào năm 2021 với Spatial Audio, chất lượng âm thanh tốt hơn và nhiều tính năng mới nhưng Apple vẫn giữ AirPods 2 trong dòng sản phẩm. Điều này sẽ sớm thay đổi vào năm nay.

Tháng tới, có thể sẽ có hai phiên bản mới của AirPods 4 , một phiên bản cấp thấp thay thế cho AirPods 2 và một phiên bản tầm trung thay thế cho AirPods 3. Phiên bản tầm trung dự kiến ​​sẽ bao gồm tính năng khử tiếng ồn, không giống như AirPods 2 hiện có. Với cả hai mẫu AirPods mới được giới thiệu, chúng ta có thể sẽ không còn thấy AirPods 2 và AirPods 3 được bán trên trang web của Apple nữa.

iPad mini 6 và iPad 10

Sẽ có bản cập nhật mới cho hai mẫu iPad rẻ nhất của Apple vào sự kiện tháng tới, iPad mini 6 và iPad 10. Mặc dù Apple đã giảm giá iPad 10 vào đầu năm nay, nhưng có tin đồn cho rằng vẫn sẽ có một bản cập nhật mới. Apple vẫn có thể giữ nguyên iPad 10 ở mức giá thậm chí còn thấp hơn 349 USD khi họ giới thiệu iPad 11, nhưng điều này có thể không xảy ra.

Đối với iPad mini, Apple đã không giữ lại một mẫu cũ nào trong thời gian gần đây, vì vậy nó cũng sẽ bị ngừng sản xuất vào đầu tháng tới. Mẫu iPad Mini mới dự kiến ​​sẽ tích hợp Apple Intelligence, dung lượng lưu trữ lớn hơn và có khả năng hỗ trợ Apple Pencil Pro.

