Xuất hiện hình ảnh vụ chuyển nhượng lan Bảo Duy có giá gần 19 tỷ đồng

Thứ Bảy, ngày 13/03/2021 16:38 PM (GMT+7)

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh về sự kiện vụ chuyển nhượng cây lan Bảo Duy 5 cánh trắng với giá 18.888.888.888 đồng.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội về sự kiện vụ chuyển nhượng cây lan Bảo Duy 5 cánh trắng với giá 18.888.888.888 đồng.

Báo Dân trí đưa tin, ngày 12/3, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một vụ chuyển nhượng cây lan Bảo Duy 5 cánh trắng với giá 18.888.888.888 đồng. Dù đã nghe và quen với những vụ chuyển nhượng lan tiền tỷ, nhưng khi giao dịch này thành công, nhiều người vẫn không khỏi sửng sốt.

Sau khi vụ chuyển nhượng này được thực hiện và được công khai trên mạng xã hội, đã thu hút sự chú ý của không chỉ giới chơi lan.

Anh Hoàng A.T., một người trong nhóm những người chuyển nhượng cây lan Bảo Duy 5 cánh trắng cho biết: "Cây lan này thực chất đã được bán trước Tết nhưng do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên đến ngày 12/3/2021, người mua mới ra nhận cây. Nếu tính đến thời điểm bây giờ, giá trị cây lan Bảo Duy 5 cánh trắng còn cao hơn nhiều so với giá trị giao dịch lúc đó".

Anh T. cũng cho biết thêm, người mua cây lan này ở Lâm Đồng, hình thức giao dịch hoàn toàn là bằng tiền mặt chứ không phải vật đổi vật.

Lan được xem là loại hoa vương giả nhưng bình dị, thanh tao và khá phổ biến ở Việt Nam với hàng ngàn chủng loại. Người dân từ nông thôn đến thành thị đều yêu mến loại hoa này và dễ dàng sở hữu bởi chơi lan không cần nhiều diện tích, và giá một giò lan cũng rất "bình dân", thường chỉ vài chục, vài trăm ngàn đồng.

Tuy nhiên, mấy năm trở lại đây, lan đột biến gen bắt đầu "lên cơn sốt", trở thành đối tượng săn lùng của dân chơi lan. Dù giá lan đột biến cao chót vót nhưng thị trường vẫn sôi động.

Đã xuất hiện các thương vụ mua bán, giao dịch lan đột biến được công bố trên các diễn đàn người chơi lan với giá hàng trăm triệu đồng, thậm chí vài chục tỉ đồng. Nhiều người nghi ngờ những thương vụ mua bán lan bạc tỉ chỉ là chiêu thổi giá của giới buôn lan. Song, những người am hiểu về lan khẳng định những thương vụ này không phải là ảo mà là "người thật, việc thật".

Mới đây nhất, tại xã Đông La (huyện Hoài Đức, Hà Nội) - nơi được đánh giá là "vựa" hoa lan lớn nhất nhì miền Bắc, đã diễn ra giao dịch mua - bán lan đột biến với trị giá lên tới 20 tỷ đồng. Đó là giò lan Bạch Tuyết Á Hậu trổ hoa tuyệt đẹp ngay tại một nhà vườn ở Đông La.

Lan đột biến có giá "khủng" là do trong giới chơi lan ai cũng ao ước có được nó. Việc nhân giống là khá hạn chế bởi giống của nó không thể nuôi cấy mô hay làm trái để gieo hạt được. Hàng tấn lan rừng may ra mới có một cây đột biến gen, vì thế nó vô cùng quý hiếm và giới chơi lan rất chuộng.

TS. Nguyễn Văn Tỉnh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hoa, cây cảnh cho biết, để lai tạo ra các giống hoa lan có đặc điểm khác lạ thì không khó. Tuy vậy, để tạo ra được giống hoa có màu sắc đẹp nhiều người thích thì không phải dễ, đó là xác suất may mắn, có khi hàng nghìn con lai, hàng triệu con lai mới ra được giống đẹp.

Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/kinh-doanh/thi-truong/xuat-hien-hinh-anh-vu-chuyen-nhuong-lan-bao-duy-co-gia-gan-19-ty-dong-a359068.html