Vì sao 'vua của các loại sầu riêng' mất ngôi trên thị trường Việt Nam?

Thời gian gần đây, tại TP.HCM giá bán lẻ sầu riêng Musang King, vốn được mệnh danh là vua của các loại sầu riêng, đang có xu hướng giảm.

“Vua” sầu riêng "xuống ngôi"

Theo đó giá bán lẻ ở các vựa dao động từ 150.000 - 180.000 đồng/kg đối với sầu riêng loại A. Tại các cửa hàng cao cấp bán sầu riêng đạt chuẩn VietGAP hoặc sầu riêng trồng theo hướng tự nhiên, giá neo ở mức 250.000 - 300.000 đồng/kg. Dù vẫn còn cao nhưng so với cùng kỳ năm ngoái giá bán loại sầu riêng này đã giảm hơn 50%.

Giá sầu riêng Musang King đang giảm so với cùng kỳ. ẢNH: THU HÀ

Ở các vùng trồng như Đắk Lắk, giá thu mua sỉ sầu riêng Musang King loại A (từ 1.6 kg – 3.5 kg) chỉ dừng ở mức 86.000 – 92.000 đồng/kg, giảm khoảng 50%. Hàng loại B (1,3 kg – 4 kg) giá thu mua từ 65.000 – 70.000 đồng/kg.

Mức giá thu mua này thậm chí còn thấp hơn sầu riêng Monthong (hay còn gọi sầu riêng Thái).

Không chỉ Musang King, sầu riêng Black Thorn, loại sầu riêng gai đen đắt đỏ nhất cũng chứng kiến đà giảm. Anh Thành, một người bán lẻ sầu riêng Black Thorn tại Đắk Lắk cho biết, hơn 1 tháng nay giá bán chỉ dao động 290.000 – 300.000 đồng/kg, dù trước đó giá bán phải đạt gần 600.000 đồng/kg.

Lý do khiến Musang King rẻ hơn Monthong

Trao đổi với PLO, người đại diện phụ trách thu mua ngành hàng trái cây của một chuỗi siêu thị tại TP.HCM nhìn nhận, có nhiều nguyên nhân khiến giá sầu riêng Musang King giảm và thấp hơn cả giá bán của sầu riêng Monthong.

Đầu tiên là do kỹ thuật trồng khó, thổ nhưỡng của nước ta chưa phù hợp, khiến năng suất quả không cao, chất lượng không ngon bằng giống được trồng bên Malaysia.

Thứ hai, nếu như sầu riêng Ri 6 và Monthong chỉ cần dưới 6 năm cây sẽ cho quả chất lượng tốt, thì với sầu riêng Musang King cần tới 9 - 10 năm. Điều này cũng khiến nhiều nhà vườn sốt sắng, thu hoạch trái tơ chưa đạt đủ chất lượng tốt, từ đó thương lái cũng ép giá ít nhiều.

Thứ 3, hiện nay sầu riêng Musang King và cả Black Thorn chủ yếu là trồng tự phát, ít có vùng trồng, chưa kể khi không đạt năng suất một số người còn chặt bỏ. Sự việc trên dẫn tới sản lượng quả không cao, khiến cho thị trường đầu ra cũng chưa ổn định như các giống sầu riêng khác.

"Với những lý do này đã tác động đến giá sầu riêng "vua" giảm hơn so với cùng kỳ, thậm chí giá bán ra của sầu riêng Musang King còn rẻ hơn so với sầu riêng Monthong"- vị này nói.

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam cũng nhìn nhận, hiện nay kỹ thuật trồng và chăm sóc sầu riêng Musang King của nông dân chưa cao bằng Malaysia, dẫn tới chất lượng sản phẩm không như mong đợi.

Chính vì thế các nhà vườn, doanh nghiệp có thể học hỏi và áp dụng quy trình kỹ thuật từ nước bạn, nhằm tạo ra các trái sầu riêng chất lượng cao, đa dạng sản phẩm trên thị trường.

Ở góc độ nghiên cứu thị trường, ông Nguyên cũng nhìn nhận ngành sầu riêng vẫn còn nhiều dư địa, do đó khi quy trình được nâng cao, có vùng canh tác phù hợp thì Musang King hay Black Thorn vẫn có nhiều cơ hội về thị trường.

