Vì sao nhiều cửa hàng xăng dầu ở miền Tây đóng cửa?

Cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh An Giang tạm ngưng hoạt động.

Theo ghi nhận, tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang có 5 cửa hàng xăng, dầu (thuộc hệ thống PVoil) tạm ngưng hoạt động. Theo đại diện các cửa hàng xăng dầu này, lý do đóng cửa do hết xăng, nguồn cung không kịp thời.

Sau đó, PVoil gửi thông báo cho các đại lý với nội dung: “Do tàu xăng dầu không về kịp, kho An Giang ngưng cung cấp xăng 95 cho đến khi có thông báo mới, dầu Do và E5 vẫn cung cấp bình thường”.

Tại huyện Phú Tân có 5 trường hợp ngưng hoạt động. Lý do các cửa hàng đưa ra do lỗ chi phí, không có nhân viên phục vụ, sang nhượng cửa hàng…

Trong đó, một cửa hàng ở xã Phúc An ngưng hoạt động từ ngày 2/2. Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện đã đề nghị UBND xã lập biên bản, sau đó mời chủ doanh nghiệp đến làm việc.

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý thị trường An Giang, trên địa bàn có hơn 20 cây xăng tạm ngưng hoạt động. Cụ thể, huyện Thoại Sơn có 7 cửa hàng; huyện Phú Tân, huyện An Phú và huyện Châu Thành, mỗi huyện 5 cửa hàng; huyện Châu Phú 1 cửa hàng tạm ngưng kinh doanh. Trong khi đó, cửa hàng xăng dầu tại các địa phương khác như: Long Xuyên, Châu Đốc, Tịnh Biên, Tri Tôn, Chợ Mới, Tân Châu (An Giang) vẫn hoạt động bình thường.

Xử lý nghiêm các trường hợp găm hàng

Trước tình hình cung ứng xăng dầu đang diễn biến phức tạp, mới đây, ông Huỳnh Ngọc Hồ - Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường An Giang có công văn gửi các đơn vị trực thuộc về việc tăng cường kiểm tra, giám sát.

Theo đó, thời gian qua đã xuất hiện nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn đóng cửa, tạm ngưng hoạt động chưa đúng với quy định, gây ra nhiều bức xúc cho dư luận và khó khăn trong công tác quản lý. Để chủ động nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu; phát hiện, ngăn chặn và kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp có dấu hiệu đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, đóng cửa không đúng quy định… Cục Quản lý thị trường yêu cầu các Đội Quản lý thị trường trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu.

“Các Đội Quản lí thị trường cần nắm chặt địa bàn quản lý, đẩy mạnh biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện tiến hành kiểm tra; xác minh, làm rõ từng trường hợp đóng cửa không hoạt động, trong trường hợp cần thiết phải chủ động với các cơ quan chức năng để kiểm tra thực tế hàng hoá tại cửa hàng. Nếu có vi phạm xử lí nghiêm”, công văn nêu rõ.

Thiếu hụt nguồn cung?

Mới đây, Công ty Cổ phần Thương mại hóa dầu Ressol (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) có văn bản gửi Sở Công thương TP Cần Thơ và các tỉnh An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng và Vĩnh Long đề nghị được tạm đóng cửa một số cửa hàng xăng dầu trực thuộc công ty.

Theo công văn của Công ty Cổ phần Thương mại hóa dầu Ressol, trong giai đoạn từ đầu tháng 1/2022 đến nay, tình hình kinh doanh xăng dầu đang gặp nhiều khó khăn do việc thiếu hụt trầm trọng nguồn cung xăng dầu, đặc biệt là giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Đại diện công ty này cho biết, hiện nay, nguồn cung xăng dầu liên tục bị đứt đoạn, công ty dù đã cố gắng mở rộng thị trường để tìm kiếm nguồn cung xăng dầu mới nhưng với việc khan hiếm hàng hóa, cùng với việc các thương nhân đầu mối chỉ cung cấp nhỏ giọt hoặc có thời điểm không tiến hành các hoạt động mua bán. Điều này dẫn đến việc công ty dù chấp nhận thiệt hại trong khoảng thời gian vừa qua nhưng vẫn không đủ hàng hóa để cung cấp cho các cửa hàng và các đại lý bán lẻ.

“Từ những khó khăn trên, công ty đề nghị được chấp thuận cho đóng cửa một số cửa hàng trực thuộc sau khi tiêu thụ hết lượng hàng tồn và tạm ngưng cung cấp hàng cho các đại lý bán lẻ”, đại diện Ressol cho hay.

