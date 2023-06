Về nơi nắng càng gay gắt, dân càng vui

Những ngày qua, nắng nóng gay gắt diễn ra tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Tại Hà Nội, nền nhiệt duy trì ở mức 37 độ C đến 39 độ C, thậm chí có thời điểm trên 40 độ C. Nắng nóng gay gắt đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sản xuất, sinh hoạt của người dân.

Thế nhưng, với người dân làng nghề xã Minh Khai (huyện Hoài Đức, Hà Nội), nắng nóng càng kéo dài, bà con lại càng phấn khởi. Bởi lẽ, Minh Khai nổi tiếng với nghề làm bún, miến dong. Do đó, nếu nắng to thì bún, miến dong sẽ nhanh khô và thơm ngon hơn.

Minh Khai có nghề làm bún, miến dong truyền thống. Hiện tại, trên địa bàn xã có hàng trăm hộ gia đình và doanh nghiệp tham gia sản xuất bún khô, miếng dong. Sản phẩm không chỉ phục vụ thị trường trong nước mà còn xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới.

Những ngày này, trên khắp cánh đồng, đường đê, những giàn phơi bằng sắt, tre, nứa… được người dân dựng lên vừa khít với khuôn các phên bánh.

Trong các công đoạn sản xuất bún khô, miến dong, vất vả và công phu nhất là phơi bánh. Bởi tùy theo nhiệt độ, nắng, gió mà người làm nghề căn khoảng thời gian phù hợp để bánh đủ độ khô, không quá giòn.

Trung bình, bún, miến dong sẽ được mang ra phơi trong thời gian từ 90 phút đến 180 phút, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết nhiệt độ nắng, gió. Đặc biệt, nhiệt độ càng nắng nóng thì bún, miến dong sẽ càng nhanh khô và sẽ thơm ngon hơn. Như trong những ngày qua, nắng nóng nên bún, miến rất nhanh khô.

Hiện nay, nghề làm miến dong đã góp phần giải quyết quyết việc làm cho hàng ngàn người dân trong xã. Không những thế, còn tạo việc làm cho lao động từ các nơi khác đến với thu nhập trung bình 10 triệu đồng/tháng.

