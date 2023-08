Vé máy bay dịp lễ ế khách

Ngày 23-8, một tuần trước kỳ nghỉ lễ 2-9 kéo dài 4 ngày, phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận vé máy bay trên nhiều đường bay tới những điểm du lịch nổi tiếng trong nước vẫn còn nhiều, giá không tăng cao hoặc thậm chí còn giảm so với cùng kỳ. Diễn biến này cho thấy nhu cầu của người dân về du lịch trong kỳ nghỉ lễ này chưa có sự đột biến.

Chờ khách bay giờ chót

Trên website của các hãng hàng không và các nền tảng bán vé máy bay trực tuyến, lượng vé máy bay từ TP HCM, Hà Nội tới những điểm đến du lịch như Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng… vẫn còn nhiều với dải giá vé từ thấp đến cao. Như đường bay TP HCM - Phú Quốc của Vietjet khởi hành dịp lễ đang mở bán chỉ từ 800.000 đồng/chặng (giá vé đã gồm thuế, phí), của Vietnam Airlines cũng chỉ 1 triệu đồng/chặng (bay bằng máy bay của Pacific Airlines) hay Bamboo Airways từ 1,2 triệu đồng/chặng. Chiều về sau lễ 2-9 từ Phú Quốc bay TP HCM giá thấp nhất từ khoảng 1,2 triệu đồng/chặng. Các mức giá vé này tương đương với giá vé cuối tuần và thấp hơn những cao điểm lễ, Tết trước đó.

Hiện tại, giá vé máy bay trên nhiều đường bay từ TP HCM, Hà Nội tới các điểm du lịch trong nước vẫn còn nhiều Ảnh: BÌNH AN

Tương tự, một số đường bay khác như Hà Nội - Phú Quốc giá vé chiều đi khoảng 1,3 triệu đồng/chặng và chiều về khoảng 2 triệu đồng/chặng. Riêng đường bay nhộn nhịp nhất nước giữa TP HCM và Hà Nội, các hãng vẫn đang mở bán với nhiều mức giá khoảng từ 1,5 triệu đồng/chặng.

Các hãng hàng không cho biết thời điểm này vé máy bay vẫn còn rất nhiều. Đại diện Vietnam Airlines cho hay các đường bay tới những điểm du lịch được du khách quan tâm đến giờ vẫn còn nhiều với các dải giá vé từ thấp đến cao. "Hành khách hiện vẫn có thể lựa chọn giá hấp dẫn như ngày thường theo nhu cầu đi nghỉ dịp cao điểm 2-9. Đây là sự khác biệt so với mọi năm" - đại diện Vietnam Airlines nói.

Trước đó, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) dự kiến cung ứng gần 400.000 chỗ trên các đường bay nội địa do các hãng khai thác trong giai đoạn cao điểm lễ, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2019 và tăng 15% so với thường lệ.

Vietjet dự kiến tăng thêm 210 chuyến bay nội địa trong giai đoạn từ 30-8 đến 5-9, bổ sung thêm 45.000 chỗ để phục vụ nhu cầu của người dân về quê và đi du lịch dịp lễ 2-9, tăng 12% so với mức thường lệ và 8% so với mức cùng kỳ năm 2022. Nếu tính cả đường bay quốc tế được tăng tần suất, tổng cộng Vietjet sẽ cung ứng gần 650.000 chỗ trên toàn mạng bay.

Trong khi đó, Bamboo Airways cho hay đã xây dựng phương án cung ứng gần 170.000 chỗ trên các đường bay nội địa và khu vực. Với các tuyến bay trục chính và du lịch, hãng dự kiến tăng thêm 12%-15% số ghế cung ứng so với thường lệ. Nhu cầu đi lại chủ yếu tập trung trên các nhóm đường trục Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng; các nhóm đường du lịch đi đến Phú Quốc, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Lạt…

Nhu cầu khó bùng nổ

Dù kế hoạch tăng chuyến của các hãng là vậy nhưng nhu cầu thực tế đến nay chưa cao. Đại diện Vietravel Airlines cho biết lễ 2-9 năm nay được nghỉ 4 ngày nhưng lượt khách đặt vé di chuyển bằng đường hàng không thời gian này chưa thật sôi động so với cùng kỳ năm trước. Tính đến hết ngày 21-8, tỉ lệ lấp đầy các chặng bay nội địa của Vietravel Airlines chỉ đạt gần 72% và 86% ở các chặng bay quốc tế, trong khi ở cùng giai đoạn này năm 2022 tỉ lệ lấp đầy trên tất cả các chặng luôn đạt trên mức trung bình 90%.

"Các chặng bay dự kiến sẽ phục vụ lượng lớn hành khách như TP HCM và Quy Nhơn, Phú Quốc, Đà Nẵng hay giữa Hà Nội - Đà Nẵng, Nha Trang giá dao động chỉ từ 1,1-1,4 triệu đồng/chiều, phản ánh tình trạng cung đang lớn hơn cầu nên giá vé khá hấp dẫn so với các dịp cao điểm trước đó" - đại diện Vietravel Airlines dẫn chứng.

Một hãng hàng không cho hay thực tế các đường trục giữa Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM, giá vé bình quân đang giảm trung bình 8% so với cùng kỳ năm 2022. Các đường du lịch từ Hà Nội đi Phú Quốc, Quy Nhơn, Huế, Nha Trang, Đà Lạt tăng nhẹ từ 2%-10%, trong khi bay từ TP HCM đi Nha Trang, Đà Lạt, Huế, Phú Quốc giảm nhẹ từ 3%-7% so sánh cùng kỳ.

"Chưa khi nào thị trường hàng không dịp lễ nhu cầu của khách bay lại yếu như năm nay, lượng khách đặt vé không như kỳ vọng dù các hãng rất tích cực tăng chuyến, giữ giá vé hoặc thậm chí chỉ tương đương dịp cuối tuần, thấp hơn các kỳ nghỉ lễ trước đó. Sức cầu yếu buộc các hãng phải cắt giảm một số chuyến bay, làm giảm tải cung ứng dẫn đến việc giá vé không giảm sâu thêm, vì nếu càng tăng chuyến nguy cơ lỗ càng cao" - đại diện hãng hàng không này giải thích.

Một số đường bay có giá cao

Nhiều công ty du lịch cũng nhận định dịp lễ này giá vé máy bay không tăng cao như những kỳ nghỉ lễ trước đó, góp phần bình ổn giá tour du lịch. Nhu cầu đặt tour cho dịp lễ 2-9 cũng không tăng quá cao do học sinh, sinh viên đã bắt đầu nhập học, kinh tế khó khăn khiến người dân cắt giảm chi tiêu hoặc đã đi chơi trong kỳ nghỉ hè vừa qua. Ngược lại, một số đường bay từ TP HCM đi Chu Lai, Vinh, Đồng Hới… được hành khách phản ánh giá vé vẫn cao, các hãng lý giải do tần suất bay ít, mỗi ngày chỉ một hoặc vài chuyến trong khi nhu cầu đi lại, về quê vẫn cao.

