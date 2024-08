Từ vụ Con Cưng, Khaisilk...: Quản lý thị trường "không biết", "không thấy"?!

Ông Trần Hùng, Cục phó Cục QLTT: Một mình QLTT khó có thể quán xuyến Tình trạng hàng gian, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, gian lận thương mại diễn biến vô cùng phức tạp. Do đó cần đến các cơ quan chức năng cũng như các hiệp hội/hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào cuộc để cùng nhau tham gia góp phần đẩy lùi vấn nạn này. Lực lượng QLTT cho dù đã nỗ lực cố gắng kiểm tra, kiểm soát trên thị trường nhưng khó có thể quán xuyến được hết mọi thứ. Vì thế, rất cần người dân cung cấp thông tin để QLTT tổ chức kiểm tra, xử lý nhanh các thông tin gian lận thương mại, hàng gian, hàng giả hiệu quả và nhanh nhất nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Luật sư Lê Ngọc Luân, Đoàn Luật sư TP HCM: Luật không nghiêm, khó tránh gian lận hoành hành Vụ việc của Khaisilk đã chuyển qua cơ quan điều tra (CQĐT) để xác minh từ tháng 12-2017 đến nay, tức gần 8 tháng nhưng chưa thấy có kết luận chính thức, theo tôi là chậm trễ. Điều 147 Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định trong thời hạn 20 ngày, kể từ khi chuyển hồ sơ qua CQĐT, nếu vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp có thể gia hạn tối đa khoảng 4 tháng, CQĐT phải ban hành 1 trong 3 kết luận: Khởi tố vụ án hình sự; không khởi tố vụ án hình sự; tạm đình chỉ việc giải quyết thông tin tội phạm. Theo thông tin do báo chí cung cấp, chính Khaisilk đã thừa nhận sai phạm nên vấn đề này không quá khó với CQĐT. Vì thế, CQĐT cần nhanh chóng ban hành kết luận vụ việc để người dân có niềm tin vào pháp luật. Sai đến đâu thì phải xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật. Còn ở vụ Mumuso và Con Cưng, chính 2 đơn vị này đã thừa nhận sai phạm. Pháp luật quảng cáo, cạnh tranh và các quy định khác đã quy định rất rõ về mức xử phạt hành chính. Trường hợp các vi phạm này ở mức nghiêm trọng thì bị khởi tố hình sự và căn cứ vào hành vi, có thể bị điều tra, truy tố các tội như lừa dối khách hàng, hay sản xuất, buôn bán hàng giả… Luật không nghiêm thì skhó tránh gian lận hoành hành. Ông Nguyễn Văn Bách, Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT TP HCM: Vụ Con Cưng: Chưa thể quy trách nhiệm Về vụ Con Cưng, chúng tôi đang gấp rút hoàn thiện hồ sơ để đi đến kết luận. Vấn đề trước mắt của Con Cưng là chưa làm đúng quy định về nhãn phụ; những vấn đề khác vẫn đang tiếp tục làm rõ. Từ kết luận vụ việc có thể xác định lỗi thuộc về khâu nào: nhà sản xuất, nhà phân phối hay phía quản lý của hệ thống Con Cưng. Về trách nhiệm quản lý địa bàn, trước mắt vẫn chưa thể quy kết trách nhiệm thuộc về cơ quan nào. Do chưa có kết luận chính thức vụ việc nên chưa thể nói trách nhiệm thuộc về ai, có sự buông lỏng trong quản lý hay không. Khi vụ việc xảy ra, dư luận có đặt vấn đề về sự buông lỏng quản lý nhưng cơ quan nhà nước làm việc theo pháp luật, xử lý vi phạm căn cứ vào quy định của pháp luật. TS Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế trung ương: Cần công khai quy trình kiểm tra, giám sát Việc cơ quan QLTT kiểm tra các cửa hàng Con Cưng cũng như các vụ vi phạm lớn thời gian qua đặt ra câu hỏi trước đây đã từng kiểm tra các cửa hàng này chưa? Nếu có thì kiểm tra thế nào, thời gian bao lâu, tiêu chí ra sao, có phát hiện vi phạm gì không? Tôi xem trên báo, đài thì thấy lần này, cán bộ QLTT kiểm tra kỹ từng sản phẩm và ghi nhận nhiều nghi vấn liên quan đến việc chấp hành pháp luật về thương mại, cạnh tranh. Lâu nay, nhiều DN phản ánh tình trạng các đoàn kiểm tra nhũng nhiễu, vòi vĩnh DN, buộc phải chung chi để được "cho qua" các vi phạm, nếu không sẽ bị làm khó dễ hoặc xử lý thẳng tay. Vậy nên mới có chuyện các vụ vi phạm lớn, có tính hệ thống đều bắt nguồn từ phản ánh, khiếu nại của người dân chứ không phải từ quá trình kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan có thẩm quyền. Nhân cơ hội này, cơ quan quản lý nhà nước, cụ thể là QLTT, cần công khai cho người dân biết bộ máy này đang hoạt động thế nào, quy trình kiểm tra, giám sát ra sao… Vụ việc lần này cũng bộc lộ tính thụ động của các tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Ở các nước phát triển, hiệp hội/hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hoạt động rất hiệu quả. Tại Việt Nam, Luật Bảo vệ người tiêu dùng đã có. Chúng ta cũng lập ra các hiệp hội/hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, có hội đang hoạt động bằng ngân sách nhà nước nhưng khi cần vẫn không thấy lên tiếng, phản ứng gì. T.Nhân - Ng.Ánh - N.Hải ghi