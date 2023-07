“Tù mù” chất lượng máy lọc không khí

Theo ghi nhận của PV Khoa học và Đời sống, thị trường hiện có hơn 10 nhãn hiệu máy lọc không khí được quảng cáo với các tính năng như: lọc không khí; tạo độ ẩm không khí; bắt muỗi bằng đèn UV; diệt khuẩn, nấm mốc, mùi hôi...

Các siêu thị điện máy tăng cường trưng bày các loại máy lọc không khí nhằm thu hút sự chú ý của người tiêu dùng.

Mua cho yên tâm?

Chị Hồ Thị Thanh Phương (quận Tân Phú, TP HCM) chia sẻ, gia đình có con nhỏ thường xuyên mắc các bệnh về hô hấp như viêm mũi, viêm họng, viêm phế quản… nên vợ chồng chị đã chi gần 10 triệu đồng mua một chiếc máy lọc không khí.

“Tôi thấy quảng cáo máy có thể lọc được các hạt bụi nhỏ, diệt nấm mốc, vi khuẩn có hại… nên quyết định mua. Cũng chẳng rõ máy có tác dụng thật sự hay không nhưng cứ mua cho yên tâm. Quanh khu vực này, nhiều nhà đã sử dụng máy lọc không khí”, chị Phương cho biết.

Trong vai người có nhu cầu mua máy lọc không khí, PV được nhân viên một siêu thị điện máy ở quận 5, TP HCM tư vấn: “Bên em có đủ loại máy lọc không khí của các hãng như: Panasonic, Sharp, Hitachi, Nagakawa, LifePro, Xiaomi…, xuất xứ từ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc. Giá bán dao động từ 3 triệu đồng đến 20 triệu đồng, tùy công suất và nhãn hiệu”.

Theo nhân viên siêu thị này, nhiều ngày gần đây, lượng khách quan tâm đến sản phẩm lọc không khí ngày càng nhiều. Ngoài những khách mua thì hầu như ngày nào cũng có người đến xem, khảo giá hoặc nhờ tư vấn về máy. Bởi các loại máy lọc này không chỉ làm nhiệm vụ thông thường là hút phần không khí chứa bụi, tạp chất mà còn có tính năng nổi bật là diệt khuẩn, nấm mốc… Bên cạnh màng lọc carbon hút ẩm và khử mùi, máy còn có thêm màng lọc thảo dược... Tuy nhiên, khi PV hỏi cụ thể thì nhân viên này không giới thiệu được thành phần thảo dược trong màng lọc là gì?

Máy lọc không khí rao bán tấp nập trên các trang mạng xã hội.

Không chỉ “sôi động” ở các cửa hàng, siêu thị điện máy, trên các trang mạng xã hội mặt hàng máy lọc không khí cũng rao bán tấp nập với “ma trận” giá cả, nhãn hiệu. Chỉ cần gõ từ khóa “máy lọc không khí” trên công cụ tìm kiếm, hàng loạt các Fanpage hiện ra như: “Máy lọc không khí nội địa Nhật”, “Máy lọc không khí Sharp”, “Máy lọc không khí Philips”,… Nhiều Fanpage liên tục đưa ra các chương trình khuyến mãi, kích cầu bằng các lời quảng cáo “chỉ còn một vài chiếc”, “hàng hiếm”, “diệt được 99 % vi khuẩn”, “lọc được các loại bụi mịn và siêu mịn”...

Thận trọng những lời quảng cáo “có cánh”

PGS.TS. Nguyễn Nhật Huy, Phó Trưởng Khoa Môi trường và Tài nguyên - Trường ĐH Bách khoa TP HCM, cho biết, hầu hết thiết bị lọc không khí đều là hàng nhập khẩu, do đó điều kiện thực tế, môi trường, mức độ ô nhiễm khác nhau tại các nước sản xuất nên khi sử dụng ở Việt Nam có thể không phù hợp.

Ngoài ra, chuyên gia này khuyên người tiêu dùng cũng không nên tin tưởng tuyệt đối vào những lời quảng cáo “có cánh”, bởi chưa có kiểm chứng nào cho thấy máy lọc không khí có thể lọc được các loại bụi mịn và siêu mịn. Do đó, để biết được hiệu quả chính xác cần phải được kiểm chứng thực tế tại điều kiện trong nước với thiết bị đo kiểm chuyên dụng.

Còn theo PGS Trần Hồng Côn, Khoa Hóa học - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, chỉ số PM2.5 là chỉ số bụi, những hạt bụi nhỏ. Ở trong không gian nhà chật hẹp thì thường ít bụi, không khí cũng trong sạch và an toàn hơn ngoài đường. Hơn nữa, máy lọc không khí chỉ là máy lọc các chất hữu cơ. Do đó, nếu mua máy lọc không khí thì cần cân nhắc do có phần lãng phí.

“Thay vào đó, người dân nên vệ sinh nhà cửa sạch sẽ và nếu có việc phải đi ra ngoài thì chuẩn bị những loại khẩu trang chuyên dụng để đảm bảo an toàn”, PGS Trần Hồng Côn nhấn mạnh.

Cách chọn mua máy lọc không khí

Chọn mua theo diện tích sử dụng: Tùy diện tích phòng mà chọn máy có lưu lượng gió phù hợp; không nên chọn máy có công suất, lưu lượng gió quá thấp vì sẽ mất nhiều thời gian lọc và tốn điện.

Lựa chọn theo môi trường sống: Đối với vùng có thời tiết ẩm, lạnh, nên chọn loại máy lọc không khí có chức năng hút ẩm. Ngược lại, vùng có thời tiết khô nóng thì nên chọn loại máy lọc không khí có chức năng tạo ẩm để không khí phòng ở luôn thoáng mát, dễ chịu.

Lựa chọn theo nhu cầu sử dụng: Nếu gia đình có phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, hoặc sống tại những vùng gần sông nước, nên chọn các loại máy lọc không khí có chức năng bắt muỗi để phòng ngừa các bệnh nguy hiểm do chúng lan truyền như: sốt xuất huyết, sốt vàng da, sốt rét, sốt phát ban…

