Tp.HCM: Ngày đầu nới lỏng, người dân xếp hàng cắt tóc, tập gym

Thứ Sáu, ngày 01/10/2021 16:00 PM (GMT+7)

Sau thời gian quyết liệt giãn cách xã hội để phòng chống dịch, Tp.HCM đang từng bước thực hiện Chỉ thị 18, từng bước nới lỏng để sản xuất kinh doanh.

Ngày 1/10, Tp.HCM chính thức thực hiện Chỉ thị 18 của UBND Tp.HCM, từng bước nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch theo cách an toàn. Nhiều ngành nghề kinh doanh, sản xuất dịch vụ, sinh hoạt xã hội cũng được hoạt động trở lại dựa trên các tiêu chí kiểm soát an toàn phòng chống dịch Covid-19.

Trước đó, tối 30/9, Sở Thông tin – Truyền thông Tp.HCM tổ chức chương trình đối thoại trực tiếp (livestream) Dân hỏi- Thành phố trả lời. Tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM Võ Văn Hoan đã cung cấp thông tin và giải đáp thắc mắc của người dân về cách thức kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn từ ngày 1/10, cũng như chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Nói về Chỉ thị mới ban hành để điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch, ông Võ Văn Hoan nhận định: “Lựa chọn nới lỏng hay giãn cách tiếp là nỗi băn khoăn, trăn trở và suy nghĩ rất nhiều của lãnh đạo Tp.HCM. Đây là cuộc chiến mà người dân và chính quyền dốc toàn lực để chống đại dịch”.

Bởi lẽ, địa phương đã “trải qua 4 tháng giãn cách xã hội”. Trong thời gian này, Tp.HCM đã nhận được nhiều sự hỗ trợ từ Trung ương về tinh thần lẫn vật chất và con người, như lực lượng y - bác sĩ, máy móc, thiết bị y tế. Hơn hết, đó là sự chung sức, đồng lòng, đồng thuận của người dân và chính quyền Tp.HCM, cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt nhất.

“Nếu không có sự góp sức của người dân và doanh nghiệp, thành phố sẽ khó có thể đạt được những kết quả như thời gian qua. Thành phố đang đứng trước sự lựa chọn phòng chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế. Đây là 2 mặt trận mà thành phố phải đối mặt”, ông Võ Văn Hoan nhấn mạnh.

Theo đó, khi Tp.HCM chống dịch có hiệu quả, kiểm soát được dịch bệnh, giảm thiểu tử vong sẽ tạo ra nguồn lực tác động sự phát triển nền kinh tế. Do đó, địa phương phải thực hiện Chỉ thị 18 mới được ban hành để thực hiện việc này. Để không xảy ra tình trạng nới lỏng được một thời gian ngắn mà phải đóng cửa trở lại, Tp.HCM cố gắng mở cửa từng bước, "an toàn tới đâu mở cửa tới đó, mở cửa thì phải an toàn" với kế hoạch từng bước vững chắc, chặt chẽ.

“Tp.HCM sẽ không còn kiểm soát lưu thông bằng chốt chặn cố định như trước. Nhưng Công an Tp.HCM vẫn duy trì chốt lưu động để kiểm tra, giám sát và tuần tra nhằm đảm bảo an toàn cũng như hạn chế việc ra đường không cần thiết. Nếu khi kiểm tra, người nào ra đường không có lý do chính đáng thì vẫn bị xử lý theo quy định”, ông Võ Văn Hoan khẳng định.

Tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Tp.HCM sáng 30/9, Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM Lê Hòa Bình đã công bố Chỉ thị của UBND TP về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn thành phố.

Sau ngày 30/9, Tp.HCM tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, từng bước nới lỏng giãn cách xã hội theo lộ trình tương ứng với diễn biến tình hình dịch bệnh tại thành phố và kết quả đánh giá mức độ an toàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Việc nới lỏng giãn cách xã hội sẽ thực hiện trên nguyên tắc triển khai từng bước thận trọng, chặt chẽ, chắc chắn theo phương châm "an toàn là trên hết", "an toàn tới đâu mở cửa tới đó, mở cửa thì phải an toàn". Tp.HCM sẽ bỏ hình thức kiểm soát lưu thông bằng giấy đi đường và gỡ bỏ các chốt nội đô nhưng vẫn tiếp tục duy trì 51 chốt, gồm 12 chốt chính và 39 chốt phụ giáp ranh với các tỉnh để kiểm soát ra vào của Thành phố này.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tphcm-ngay-dau-noi-long-nguoi-dan-xep-hang-cat-toc-tap-gym-a529193.ht...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/tphcm-ngay-dau-noi-long-nguoi-dan-xep-hang-cat-toc-tap-gym-a529193.html