Tiểu thương chỉ điểm cách nhận biết chuối nhúng hóa chất để ép chín "dễ như trở bàn tay"

Cách đây vài năm, sự việc hàng trăm kg chuối ngâm thuốc trừ cỏ CO2,4D làm cứng trái của một chủ vựa chuối ở thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã làm xôn xao dư luận.

Chuối bị ngâm hóa chất để ép chín gây hại cho sức khỏe người dùng.

CO 2,4D là chất kích thích phát triển tế bào trong lá cực nhanh nên nó diệt được cỏ. Chất này làm tế bào phát triển nhanh, nguồn dinh dưỡng cung cấp không đủ sẽ dẫn đến làm chết cây. Dung dịch CO 2,4D giúp tiêu diệt các vi sinh vật bám vào trái cây, do đó nhúng vào dung dịch này không chỉ giúp trái cây nhìn tươi ngon hơn, cứng hơn, mà còn có thể bảo quản được rất lâu. Khi được dùng để ngâm chuối, dung dịch này có thể ngấm qua vỏ, qua cuống để vào thịt quả.

Để tránh mua phải những quả chuối bị thúc chín ép bằng loại hóa chất độc hại này người tiêu dùng cần nắm rõ những đặc điểm của loại chuối chín ép này:

Theo kinh nghiệm của các tiểu thương, chuối chín vàng nhưng cuống còn xanh hoặc nhiều nhựa thì nhiều khả năng là chuối chín ép.

Ngoài ra vỏ chuối chín ép thường có màu vàng bắt mắt, mịn màng còn chuối chín tự nhiên có vỏ vàng sẫm kèm theo đốm nhỏ màu nâu, đen.

Khi bóp nhẹ vào quả chuối, loại chín ép thường vẫn cứng trong khi đó loại chín tự nhiên thì ruột sẽ mềm.

Khi bóc vỏ ra ăn, thịt chuối chín ép bằng hóa chất vẫn sượng như ăn cơm sống và nhạt, thậm chí hơi chát. Còn chuối chín tự nhiên ăn không bao giờ có vị chát mà có vị ngọt thơm.

Quả chuối chín ép bằng hóa chất thì thân chín vàng, đẹp nhưng cuống vẫn có màu xanh.

Nếu bạn muốn mua chuối từ lúc còn xanh thì nên chọn nải chuối có màu xanh sậm, quả căng bóng và độ cong đều. Quan sát nếu thấy vỏ quả có lốm đốm đã chuyển sang vàng nhẹ thì nải chuối đã già và sẽ ngon hơn.

Quan sát vỏ quả, nếu màu càng xanh nhạt thì là chuối càng non. Nếu mua những quả này về sẽ khó chín và khi chín cũng không ngon. Chuối già có thể để tự nhiên chỗ thoáng mát cũng rất dễ chín.

Còn nếu muốn mua loại đã chín rồi để ăn ngay thì đầu tiên bạn nên tránh mua những quả chuối đã bị dập nát và ưu tiên chọn những quả có kích thước vừa phải. Nếu quả quá to có thể chúng được bón nhiều thuốc hóa học hoặc thuốc tăng trưởng. Ngược lại, nếu quả quá nhỏ đôi khi là quả non bị chín ép.

Chuối chín tự nhiên có vỏ vàng sẫm kèm theo đốm nhỏ màu nâu, đen.

Bạn nên ưu tiên chọn mua những quả chuối chín nhưng có quả xanh quả vàng. Những quả này thường là chín tự nhiên.

