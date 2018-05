Thu thuế môi trường 4.000đ/lít xăng chi vào việc gì?

Thu thuế BVMT 5 năm tăng 4 lần Bộ Tài chính cho biết, số thu từ thuế BVMT liên tục tăng ổn định qua các năm. Cụ thể, năm 2012 khoảng 11.160 tỷ đồng, năm 2013 khoảng 11.512 tỷ đồng, năm 2014 khoảng 11.970 tỷ đồng, năm 2015 khoảng 27.020 tỷ đồng, năm 2016 khoảng 44.323 tỷ đồng và năm 2017 khoảng 44.825 tỷ đồng. Do số thu từ hai nhóm mặt hàng chính là xăng dầu và than chiếm tới 99% tiền thu thuế BVMT nên có thể hiểu là tổng thu thuế BVMT cho ngân sách là thu từ xăng dầu và than. Trong giai đoạn 2006 - 2010, thu nội địa chiếm 59% tổng thu ngân sách, đến giai đoạn 2011 - 2015, tỷ trọng đã tăng lên 68%. Riêng năm 2015 tăng lên 74% tổng thu ngân sách. Hiệp hội xăng dầu Việt Nam: Cần công khai thu, chi thuế BVMT Theo các Hiệp định Thương mại mà Việt Nam tham gia ký kết, thuế nhập khẩu xăng dầu ngày càng giảm (năm 2024 về 0%). Do vậy, việc điều chỉnh tăng mức thuế BVMT là cần thiết để đảm bảo cân đối ngân sách Nhà nước và có kinh phí để xử lý môi trường ở những địa phương, KCN đang bức xúc về môi trường. Hiệp hội kiến nghị Bộ Tài chính cần có lộ trình tăng thuế BVMT đến năm 2020. Trước mắt, năm 2018 không nên điều chỉnh thuế BVMT để phù hợp với nền kinh tế và sức mua của người dân. Hàng năm, Bộ Tài chính cần công khai thu thuế BVMT và chi cho sự nghiệp BVMT để người dân biết.