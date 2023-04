Thu giữ lượng lớn bánh nội địa Trung Quốc nhập lậu tại đầu mối phân phối

Thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, ngày 12/4, Đội QLTT số 1, Cục QLTT Hà Nội kiểm tra và phát hiện 1.300 thùng bánh (nội địa Trung Quốc) trên bao bì thể hiện chữ tượng hình, và không có nội dung thể hiện nguồn gốc xuất xứ. Đại diện doanh nghiệp không xuất trình được giấy tờ hợp pháp liên quan đến lô hàng.

Để đảm bảo quyền lợi, sức khỏe của người tiêu dùng cũng như đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới, với nguyên tắc kiểm tra xử lý có trọng tâm, trọng điểm, Đội QLTT số 1, Cục QLTT Hà Nội đã nghiêm túc triển khai kế hoạch số 10/KH-QLTTHN của Cục QLTT TP về triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023.

Lực lượng chức năng kiểm tra số hàng hóa vi phạm

Đội QLTT số 1 đã kiểm tra đột xuất đối với điểm kinh doanh, tập kết hàng hóa tại địa điểm số 838 đường Bạch Đằng, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thực tế kiểm tra, việc kinh doanh tập kết hàng hóa thuộc địa điểm kinh doanh Taxi tải Việt Hiếu 1 - Công ty cổ phần NET GROUP do bà Mai Thị Thương Huyền là người đứng đầu địa điểm kinh doanh. Địa điểm kinh doanh này hoạt động theo ủy quyền của Công ty cổ phần NET GROUP do ông Trương Xuân Hiếu là Tổng Giám đốc công ty.

Tại thời điểm kiểm tra, bà Huyền và ông Hiếu đều không có mặt, Đội QLTT số 1 đã mời đại diện chính quyền địa phương là cảnh sát khu vực Công an phường Thanh Lương phối hợp kiểm tra cùng đại diện doanh nghiệp là bà Nguyễn Thu Hằng và người chứng kiến là bà Đàm Thị Kim Tuyến.

Kết quả kiểm tra phát hiện 1.300 thùng bánh trên bao bì thể hiện chữ tượng hình, và không có nội dung thể hiện nguồn gốc xuất xứ. Đại diện doanh nghiệp chỉ xuất trình được 2 bản phô tô giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh và thừa nhận lô hàng này không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không xuất trình được giấy tờ liên quan đến lô hàng là 1.300 thùng bánh trên.

Đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ 1.300 thùng bánh không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không xuất trình được giấy tờ liên quan và yêu cầu bà Hằng thông báo toàn bộ nội dung buổi kiểm tra cho đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp biết cũng như cùng có mặt vào hồi 9 giờ ngày 13/04/2023 tại trụ sở Đội QLTT số 1 để làm việc theo quy định của pháp luật.

Lào Cai: Thu giữ trên 66.000 sản phẩm đồ chơi trẻ em và xúc xích không rõ xuất xứ

Đội QLTT số 5, Cục QLTT tỉnh Lào Cai phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an tỉnh Lào Cai phát hiện xe ô tô tải màu sơn xanh (thùng kín) nhãn hiệu FONTON, biển kiểm soát: 29H-786.53 đang dừng đỗ tại sân Quảng trường ga Lào Cai, trên thùng xe có chở hàng hoá là đồ chơi, xúc xích ăn liền có dấu hiệu là hàng hoá nhập lậu và hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ. Người điều khiển phương tiện là ông Nguyễn Hồng Quân (sinh năm 1996, trú quán tại tỉnh Lào Cai).

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hàng hóa có dấu hiệu vi phạm

Quá trình làm việc, lực lượng chức năng xác định chủ lô hàng là ông Phùng Việt Ninh, trú quán tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Tiến hành khám thùng xe chở hàng hóa, lực lượng chức năng phát hiện trên phương tiện do ông Quân điều khiển vận chuyển tổng cộng 66.128 đơn vị sản phẩm là xúc xích viên ăn liền; Đồ chơi phun nước; Bộ đồ chơi đèn chiếu sáng; Đồ chơi đất nặn trên sản phẩm không thể hiện xuất xứ; không có hoá đơn chứng từ và giấy tờ, tài liệu kèm theo. Riêng 56.000 vỉ xúc xích ăn liền trên vỏ thùng in chữ nước ngoài; xuất xứ ghi Made in China.

Đội QLTT số 5, Cục QLTT tỉnh Lào Cai đã tiến hành tạm giữ toàn bộ hàng hoá để tiếp tục xác minh xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/thu-giu-luong-lon-banh-noi-dia-trung-quoc-nhap-lau-tai-dau-moi-phan-phoi-169230412213549023.htm