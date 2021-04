Thịt, dầu ăn, đường… rủ nhau tăng giá

Tăng hợp lý, bảo vệ quyền lợi khách hàng Từ trước đến nay giá cả hàng hóa luôn có sự biến động theo quy luật thị trường. Việc điều chỉnh tăng hay giảm giá hàng hóa ở kênh bán lẻ hiện đại đều nằm trong hợp đồng giữa nhà cung cấp và siêu thị. Vì vậy, khi có đề nghị tăng giá từ nhà cung cấp, hai bên sẽ ngồi lại đàm phán xem xét mức tăng giá thế nào là hợp lý để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. Kênh siêu thị chỉ là cầu nối giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng nên cần có sự chia sẻ. Không ai muốn tăng giá vì đây là điều chẳng đặng đừng. Bà VŨ THỊ HẬU, Chủ tịch Hiệp hội Bán lẻ Việt Nam Một số nhóm hàng tăng theo giá xăng Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3-2021 tăng 1,31% so với tháng 12-2020 và tăng 1,16% so với cùng kỳ năm 2020. Tính chung CPI bình quân quý I-2021 so với cùng kỳ tăng 0,29%. Trong bốn nhóm hàng tăng giá, nhóm giao thông có mức tăng so với tháng trước cao nhất với 2,29% do ảnh hưởng của các đợt điều chỉnh giá xăng; nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,24% do giá nguyên liệu, nhiên liệu đầu vào tăng; giá gas tăng 1,37%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,02% và nhóm giáo dục tăng 0,01% chủ yếu do giá văn phòng phẩm tăng.