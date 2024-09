Tận mắt chứng kiến 'đồng lúa chết' sau khi nước rút ở Hà Nội

Do ảnh hưởng của mưa lũ, nước sông Cà Lồ và sông Cầu dâng nhanh, gây ngập lụt hơn 3.300 hộ dân, 15.673 nhân khẩu. Trong đó, ngập nặng nhất là thôn An Lạc, Hòa Bình (xã Trung Giã), Ngô Đạo (xã Tân Hưng), xã Việt Long, xã Xuân Thu, xã Kim Lũ…

Hàng trăm ha ruộng lúa của người dân thôn An Lạc, thôn Hòa Bình (xã Trung Giã) ngập trong biển nước

Đến hiện tại, nước vẫn chưa rút hoàn toàn. Nhiều ha lúa vẫn ngập trong nước.

Sau khi nước rút, lúa đổ rạp, mùi hôi thối bốc lên khắp cánh đồng.

Chỉ tính riêng thôn An Lạc có khoảng 110 ha lúa bị ngập, 10 ha lúa bị đổ. Những nơi nước đã rút để trơ thân lúa thì toàn bộ cây đã ngả màu vàng úa vì ngập úng lâu ngày.

Trao đổi với PV Tiền Phong , đại diện Phòng Kinh tế (huyện Sóc Sơn) cho biết đơn vị đang tổng hợp báo cáo thiệt hại về lúa, rau màu. Đến ngày 26/9 sẽ có báo cáo cụ thể.

Ông Nguyễn Văn Toàn (thôn An Lạc) cho biết nhà ông có 5 sào lúa đều hỏng toàn bộ do nước lũ. "Nước lũ lên cao hơn cả lũ lịch sử năm 1971, nên không thể cứu được gì. Không chỉ ruộng lúa, toàn bộ tài sản nhà tôi như tivi, tủ lạnh, 2 chiếc xe đạp điện cũng hỏng do ngập trong nước", ông Toàn nói.

Nhiều ha lúa vẫn ngập trong mênh mông bể nước.

Bà Nguyễn Thị Thủy (thôn An Lạc) cho biết bà ra đồng để thu dọn trang trại. "Còn gì tôi nhặt nhạnh nốt về, vớt vát được gì vớt nốt. Đợt lũ vừa qua, nhà tôi huy động người đưa được một số gia cầm như ngan, gà tránh lũ trong nhà, còn gần một tấn cá và cây trồng ngoài này mất hết", bà Thủy nói.

Toàn bộ cánh đồng 2 thôn An Lạc và Hòa Bình đều bị ngập lâu ngày, do đó không thể "vớt vát" được gì.

Một số người dân cho biết họ chờ nước rút hẳn rồi rắc vôi bột khử khuẩn để chuẩn bị cho mùa vụ tiếp theo.

Trước đó, mực nước sông Cà Lồ, sông Cầu vượt mức báo động 3 khiến hàng trăm hộ dân tại xã Trung Giã ngập sâu 2-3 m. Cơ quan chức năng đã sơ tán người dân ra khỏi khu vực ngập.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]